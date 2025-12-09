“Još jedan podsjetnik da se srce, posvećenost i ponos ne mogu izmjeriti brojkama. Još jedna potvrda da Crna Gora ruši razlike koje izgledaju nesavladive”, dodaju iz RSCG.
U svijetu rukometa postoje brojke… ali postoji i nešto veće od brojki, poručuju iz Rukometnog saveza Crne Gore pred večeršnji duel (20.30h) “lavica” sa Norveškom u četvrtfinalu Mundijala.
Ovo su zvanični podaci o broju registrovanih igrčica koje su kako kažu dobili od Evropske rukometne federacije.
Njemačka – 300.000
Francuska – 195.392
Norveška – 94.962
Danska – 55.948
Mađarska – 24.524
CRNA GORA – 426
Uključujući i uzrast pionirki. U seniorskom uzrastu ih je samo 426..
“Manje od hiljadu… a među osam najboljih na svijetu. Manje od hiljadu… i rame uz rame sa velesilama koje imaju desetine hiljada rukometašica. Manje od hiljadu… a u odabranom društvu najboljih. Još jedan dokaz da smo elita svjetskog rukometa”, kažu iz RSCG.
U četvrtfinalu nisu neke države koje takođe, imaju neuporedivo više registrovanih igračica od nas:
Švedska sa 30.000 i Rumunija sa 5.062.
“Još jedan podsjetnik da se srce, posvećenost i ponos ne mogu izmjeriti brojkama. Još jedna potvrda da Crna Gora ruši razlike koje izgledaju nesavladive”, dodaju iz RSCG.