Ketrin O'Hara imala je 46 godina kada je snimila prvi dio čuvenog filma.

Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Božićni klasik "Sam u kući" i poslije 35 godina od prvog dijela nalazi se na obaveznom novogodišnjem repertoaru filmova. Sada već davne 1990. godine snimljen je prvi dio sa Mekolijem Kalkinom u glavnoj ulozi, koji je ubrzo postao najpoznatiji dječak na svijetu. Pored novih lica, među glumačkom ekipom bilo je i nekoliko njih koji su već bili zvijezde, poput Ketrin O’Hare koja je tumačila Kevinovu majku.

Vidi opis Kako danas izgleda majka Kevina iz filma "Sam u kući"? Ketrin u 72. godini iznenadila kada se pojavila na crvenom tepihu Sam u kući policajac Sam u kući Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Casey-Joesph O'Donnell/ printscreen Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: YouTube/ Great Mood Territory Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: YouTube/ Great Mood Territory/printscreen Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: YouTube/Home Alone Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: YouTube/Home Alone Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: YouTube/Home Alone Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: YouTube/DinkyFLIX/screenshot Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: YouTube/ Movieclips Trailers Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: YouTube/screenshot Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Youtube/Christmas365 Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: YouTube/ AnareahRubbers Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: YouTube/JimmyKimmel Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: YouTube/SabaySdap Music Official/screenshot Br. slika: 17 17 / 17

Ketrin je tada imala 46 godina, a mnogi je pamte po kratkoj braon frizuri, a u međuvremenu je promijenila boju kosu, dok je širok osmijeh i dalje prisutan.

Glumom je počela da se bavi sedamdesetih godina, ali je njenu karijeru obilježila upravo ova božićna komedija.

"Obožavam praznično vrijeme sa svojom djecom sam svake godine gledala božićne filmove. Moram ih natjerati i da pogledaju ‘Sam u kući", našalila se glumica svojevremeno.

Tokom snimanja filma "Beetlejuice", gde je igrala sa čuvenom Meril Strip, upoznala je supruga, producenta Boa Velča. Ovaj bračni par ima dva sina, a kako je rekla jednom prilikom, poput svojih roditelja njih dvoje se svake godine preruše u Deda Mraza i djeci dijele poklone.

Izvor: Nova/ MONDO