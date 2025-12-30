logo
Kako danas izgleda majka Kevina iz filma "Sam u kući"? Ketrin u 72. godini iznenadila kada se pojavila na crvenom tepihu

Kako danas izgleda majka Kevina iz filma "Sam u kući"? Ketrin u 72. godini iznenadila kada se pojavila na crvenom tepihu

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ketrin O'Hara imala je 46 godina kada je snimila prvi dio čuvenog filma.

Kako danas izgleda majka Kevina iz filma "Sam u kući"? Ketrin u 72. godini iznenadila kada se pojavi Izvor: Supplied by LMK / IPA / IPA / Profimedia

Božićni klasik "Sam u kući" i poslije 35 godina od prvog dijela nalazi se na obaveznom novogodišnjem repertoaru filmova. Sada već davne 1990. godine snimljen je prvi dio sa Mekolijem Kalkinom u glavnoj ulozi, koji je ubrzo postao najpoznatiji dječak na svijetu. Pored novih lica, među glumačkom ekipom bilo je i nekoliko njih koji su već bili zvijezde, poput Ketrin O’Hare koja je tumačila Kevinovu majku.

Ketrin je tada imala 46 godina, a mnogi je pamte po kratkoj braon frizuri, a u međuvremenu je promijenila boju kosu, dok je širok osmijeh i dalje prisutan.

Glumom je počela da se bavi sedamdesetih godina, ali je njenu karijeru obilježila upravo ova božićna komedija.

"Obožavam praznično vrijeme sa svojom djecom sam svake godine gledala božićne filmove. Moram ih natjerati i da pogledaju ‘Sam u kući", našalila se glumica svojevremeno.

Tokom snimanja filma "Beetlejuice", gde je igrala sa čuvenom Meril Strip, upoznala je supruga, producenta Boa Velča. Ovaj bračni par ima dva sina, a kako je rekla jednom prilikom, poput svojih roditelja njih dvoje se svake godine preruše u Deda Mraza i djeci dijele poklone.

Izvor: Nova/ MONDO

Tagovi

Sam u Kući

