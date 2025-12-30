Vlada se uvijek vodi državnim interesima, a ne politikanstvom, poručio je premijer Milojko Spajić dodajući da je početak gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu u najboljem interesu cijele Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer je, komentarišući najave lidera Demokratske narodne partije Milana Kneževića o izlasku iz Vlade nakon današnje akcije policije u Botunu, izjavio da se Vlada ne vodi dnevno političkim temama.

“Uvijek smo se vodili državnim interesima, a ne politikanstvom i dnevno političkim temama. Jasno je da je najbitnije zdravlje građana, životna sredina koja mora da se očuva“, rekao je Spajić novinarima u Skupštini nakon premijerskog sata.

On je rekao da su imali razgovore sa građanima Botuna, i to na više nivoa.

“Čuli smo njihovu zabrinutost i na to smo odgovorili ponudama, prvo Vlade, potom i gradonačelnika koji je tu ponudu pojačao sa pitanjima od lokalno-životnog interesa. Mislim da je ovo u najboljem interesu građana Botuna, Zete, Podgorice i čitave Crne Gore“, kazao je Spajić, prenosi CdM.

On je pozvao na spuštanje tenzija.

“Molio bih da svi spustimo tenzije i da prvo očistimo crveni mulj, kako smo obećali, koji je napravio veliku štetu građanima. Ova Vlada je odlučila da zajedno sa Svjetskom bankom stane na kraj takvom ponašanju i garantujemo građanima Botuna da ćemo očistiti crveni mulj do kraja“, poručio je Spajić.

Upitan koji je najbolji način za rješavanje najavljene blokade u Zeti sjutra, kazao da je razgovor rješenje.