Mislili smo da je ovo franšiza koja će još godinama dominirati u NFL, međutim čini se da su Čifsi prošli svoj zenit. To se osjeti i na primjeru Patrika Mahoumsa koji igra najgoru sezonu u karijeri.

Izvor: David Eulitt / Getty images / Profimedia

Od kada je Patrik Mahoums postao prvi kvoterbek Kanzas Siti Čifsa, navikli smo da ovaj tim igra minimum finale AFC-a. Tako je od 2018. godine, od kada su Čifsi tri puta osvajali Superboul i dva puta gubili u finalu (poslednji put prošle godine kad su ih razbili Iglsi), međutim najdominantniji američki tim u poslednjih sedam godina izgleda prolazi svoj zenit.

Kako sada stvari stoje, neće biti iznenađenje ako Čifsi budu eliminisani i prije plej-ofa, pošto igraju očajno od starta sezone. Loše su ušli u sezonu sa 0-2, pa se konsolidovali i imali skor 5-3, međutim sinoćni poraz na njihovom "Erouhedu" protiv Hjuston Teksansa (20:10) kaže da su poraženi na četiri od pet poslednjih utakmica. Sa skorom 6-7, trenutno imaju vrlo male šanse da dođu makar do "vajld-kard" runde.

Kako navodi specijalizovani portal "Atletika", Čifsi imaju samo 16 odsto šansi da dođu do "vajld-kard" runde. I sve govori da se tako bliži kraj ere Patrika Mahoumsa, Endija Rida i Travisa Kelsija, pošto djeluje kao da nešto ne funkcioniše u ovom timu kao nekada.

Kada je Mahoums osvojio svoj treći Superboul sa Čifsima, počele su spekulacije da će srušiti i Toma Brejdija (sedam titula u NFL). Međutim, od tada je primetan pad kod njega, posebno od poraza od Iglsa u Superboulu prošle sezone.

Istina, imali su velikih problema sa povredama, recimo Rajs je propustio šest utakmica, Vorti tri, međutim utisak je i da nije na vrijeme došlo do rekonstrukcije i sa previše veterana pokušavaju da "prodaju iste ideje" Patrika Mahoumsa.

Patrick Mahomes tonight...



14/33

160 YDS

0 TD

3 INT



Won't win the AFC West for the first time in NFL careerpic.twitter.com/1gFICxORhW — Bleacher Report (@BleacherReport)December 8, 2025



To za sada ne prolazi, pa je tako Mahoums imao čak tri intersepšena na meču protiv Teksansa, bez bačenog tačdauna - i svega 160 jardi dodavanjem. Imao je kvoterbek rejting 19,8 - najgori u karijeri (sledeći najgori bio je 44,4), pa se može i te kako pričati i da je dvostruki MVP takođe problem.

Preostaju četiri utakmice Čifsima da poprave stvari - protiv Čargersa, Tajtansa, Bronkosa i Rajdersa - međutim pitanje je da li će to biti dovoljno jer se ne pitaju samo oni.

Ko će u NFL plej-of?

Through Week 14, nine teams have been eliminated from playoff contention.



Repost if your team is still alive!pic.twitter.com/6nOoH1lamM — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX)December 7, 2025



Gledamo vrlo čudnu sezonu bez izrazitog favorita i bez izrazitog MVP-a, što se možda promijeni u naredne četiri utakmice, ali za sada je utisak da ćemo u plej-ofu u AFC vidjeti Petriotse, Bronkose, Bilse, Stilerse, Džeguarse, Teksanse i Koltse (ili Rejvense), dok su u NFC to Iglsi, Pekersi, Remsi, Sihoksi, Fortinajnersi, Bakanirsi i Bersi (ili Lajonsi).

Superboul je inače 8. februara u Santa Klari, a na poluvremenu će nastupati portorikanski reper Bed Bani.