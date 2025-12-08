Evo kakva pravila važe u Formuli 1 i koliko je Lando Noris zaradio novca kao šampion ovog sporta.

Izvor: Lapeyre Antoine/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vozač Meklarena Lando Noris osvojio je šampionsku titulu u Formuli 1 pošto je u poslednjoj trci sezone u Abu Dabiju prošao kao treći kroz cilj, što mu je bilo dovoljno da bude dva boda ispred Maksa Ferstapena, a čini se da u tom trenutku nije bio ni svjestan šta je uradio.

Čuli smo ga kako grca u suzama kada su mu saopštavali da je svjetski šampion, a osim što je došao do svoje prve titule, kao i prve za Meklaren još od 2008. godine i Luisa Hamiltona, postavlja se pitanje - koliko je zaradio Lando Noris?

Neka logika nalaže da se radi o velikoj svoti novca koja pripada njemu, međutim nije tako. Nagrada od 140 miliona dolara ide samo Meklarenu kao šampionu među konstruktorima, dok se šampionska titula u poretku vozača ne nagrađuje posebno od strane FIA. To možda zvuči šokantno za one koji ne prate redovno Formulu 1, ali zapravo to nije ništa neobično, FIA je uvijek prije nagrađivala konstruktore.



Preciznije, Lando Noris dobija samo novac koji mu je garantovan ugovorom u Meklarenu, a u kome postoji i posebna klauzula ako osvoji šampionsku titulu.

Lando Noris nije prošao loše i ove sezone zaradio je ukupno 47 miliona dolara od ugovora u Meklarenu, a nema sumnje da će odmah početi i pregovori o novoj saradnji, pošto aktuelna ističe 2027. godine. Što se tiče pomenutih 140 miliona dolara, od tog iznosa se plaćaju i bonusi i plate svih u timu, od mehaničara do vozača.

Zašto Lando Noris nije dobio pehar?

Interesantna stvar viđena je na kraju trke u Abu Dabiju - Lando Noris nije imao priliku da podigne pehar kao šampion Formule 1. Radi se takođe o jednoj čudnoj praksi, koja se možda bude mijenjala u budućnosti, pošto mnogima nije imalo logike da u trenutku najvećeg slavlja Britancu ne bude predat trofej.

To će biti učinjemo tek 12. decembra u Taškentu (Uzbekistan) kada će na svečanoj ceremoniji biti nagrađen kao i svi ostali šampioni u FIA serijama.

Zvanično objašnjenje Svjetske automobilske federacije je da pehar nije mogao da putuje u Abu Dabi, jer je u Londonu moralo da bude gravirano ime novog prvaka... Pak, znamo da na licu mjesta u finalu Lige šampiona to rade, da je slučaj na grend slemovima u tenisu, tako da se postavlja pitanje zašto Formula 1 jedina nije u stanju da to organizuje, nego kada prođe taj prvi nalet euforije i slavlja.

Svi šampioni Formule 1 od 1995. godine