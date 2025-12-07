Legendarni Pit Sampras nikada nije imao dilemu ko je najbolji teniser svih vremena.

Jedan od najboljih tenisera u istoriji, Pit Sampras, rijetko se pojavljuje u javnosti, a nije tajna da je on igrač na koga se Novak Đoković najviše ugledao u karijeri. Protivnicima je bio noćna mora, osvojio je 64 titule u karijeri, od čega 14 grend slemova. Posebno je bio dominantan na Vimbldonu, gdje je osvojio sedam trofeja, koliko ima i Đoković. Jednom prilikom se poklonio srpskom asu i nema sumnje da su mu te riječi bile motivacija u nastavku karijere.

Đoković je uspio da postane najtrofejniji u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a potom i da stane rame uz rame sa novom generacijom.

"Mislim da će to više cijeniti kada ostari. Dominirao je u eri u kojoj su još dvojica velikana, Rodžer Federer i Rafael Nadal, i u isto vrijeme se izborio sa novom generacijom igrača", rekao je Sampras jednom prilikom.

Amerikanac je jedan od rijetkih koji je stvari nazvao svojim imenom, i to prije nego što je Đoković odnio pobjedu u GOAT trci.

"Novak je najbolji teniser svih vremena. Ono što je uradio u posljednjih 10 godina je za mene jasan znak. Grend slemovi, sedam godina na prvom mjestu, pregršt titula sa Mastersa i drugih turnira. Zaista nevjerovatno."

Zašto je Đoković toliko poseban?

"Nema dovoljno prideva koje mogu da iskoristim. Novak je spreman da se promijeni, stalno uči nešto novo o sebi, konstantno se trudi da bude bolji. Impresioniran sam njegovom transformacijom. Bio je veoma talentovan mlad sportista, mentalno ne toliko snažan, a onda je postao ovo što je danas. Super je tako nešto vidjeti, uživanje je gledati ga. Mislim da niko nikada neće uspjeti sedam puta da završi godinu kao prvi", rekao je Sampras, a potom je Đoković rekordni osmi put završio sezonu kao prvi, 2023. godine.

Šta Novaka čini dugovečnim i kako je uspio da toliko dugo bude dominantan u individualnom sportu?

"Za razliku od timskih sportova, u tenisu ste sami na terenu. Ako vam ne ide, nema nikoga da vas zamijeni. Nema trenera da vam kaže šta treba da uradite. Teniseri zbog toga moraju da budu kompletni. Takođe, morate da imate taj stav i želju da ostanete prvi. Neophodno je da to hoćete i da vam smeta kada je neko drugi na tronu. Smatram da Novak ima upravo to", zaključio je Sampras.