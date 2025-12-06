Konor Mekgregor vjeruje da će uskoro moći da stigne do nove titiule.

Jedna od najvećih MMA zvijezda svih vremena Irac Konor Mekgregor, najavio je da kreće u pohod na trostruku krunu u UFC-u, a posljednja titula koju želi pripada Islamu Mahačevu. Mekgregor, koji se često pojavljuje u javnosti što zbog dobrih što zbog loših komentara, vjeruje da ima šansu za istorijski uspjeh.

Prije devet godina Mekgregor je u Medison Skver Gardenu postao prvi borac u istoriji UFC-a koji je istovremeno držao dva pojasa. Nedavno je isto uspio i Mahačev, koji je na priredbi UFC 322 pobjedom nad Džekom Delom Madalenom osvojio i titulu u velter kategoriji.

Conor McGregor is interested in a fight against Islam Makhachev at 170



“I for sure want a crack at that 170 belt. It would be a good fight. Southpaw vs Southpaw.



It was a good performance out of [Islam]. Fair play to him, he had the courage to go up. Im excited for it.”…pic.twitter.com/IEEfdOmL5Z — Championship Rounds (@ChampRDS)December 5, 2025

Mekgregor je naglasio da ga zanima isključivo pojas i pohvalio je rivala za njegov posljednji uspjeh tokom podkasta snimljenog u svom pabu:

"Samo sam ja sam sebi najveća motivacija i svakako želim priliku da napadnem taj pojas. Sigurno želim šansu za titulu u velter kategoriji do 77 kilograma i da idem po trostruku krunu. Biće to dobra borba, pravi rat. Mahačev je imao odličan nastup protiv Dela Madalene i svaka mu čast", rekao je Mekgregor.

Podsjećamo, Mekgregor je posljednji put nastupio u oktagonu 2021. godine, kada je poražen od Dastina Poirijera, a u tom meču zadobio je i prelom noge.