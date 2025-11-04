I ranije je bilo optužbi za namještanje mečeva u UFC, a posle onoga što smo vidjeli u Las Vegasu sve biše boraca i borkinja diže glas.

Na pomolu je najveći skandal u istoriji UFC pošto "curi" sve više informacija o potencijalnoj kladioničarskoj aferi. Dvoje boraca priznalo je da je u prošlosti dobilo novčane ponude da namjeste borbu, i to samo dan pošto je poznati sportski novinar Arijel Helvani, specijalizovan za MMA, otkrio ovu javnu tajnu.

Počelo je od Vinsa Moralesa

11-fight UFC veteran Vince Morales admits being approached about taking a dive.pic.twitter.com/pldtCiDJqV — MMA Junkie (@MMAJunkie)November 4, 2025



Borac perolake kategorije Vins Morales je na društvenim mrežama potvrdio da mu je ponuđeno 70.000 dolara za namještanje jedne od njegovih borbi. U objavi koja je kasnije izbrisana, Morales je napisao: "Sve ovo oko namještanja borbi je ludo! Meni je ponuđeno da to učinim i to nije nešto s čime bih mogao da živim...", napisao je Morales i dodao:

"Iako sam na kraju ionako izgubio tu prokletu borbu", naglasio je on.

Poslije njega oglasila se i borkinja Vanesa Deomopulos koja je na Instagramu poručila da je i sama dobila ponudu: "Moj integritet to nikada ne bi dopustio. Proveli smo živote poštujući ovaj sport. Ne mogu da vjerujem da ima takvih ljudi", napisala je.

Sumnja na UFC 110

Yadier del Valle vs Isaac Dulgarian

Featherweight bout

Full fight recap#UFCVegas110



This is the full fight recap of the fight that was allegedly fixed. What do you think? I see a casepic.twitter.com/T2oLsog8M7 — Albert (@AlbertMMA_)November 2, 2025



Uvijek je bilo borbi koje su izazivale pažnju i sumnju, a možda najviše je to slučaj sa borbom održanoj na UFC Vegas 110 između Isaka Dulgarijana i Hadijera Del Valea.

Dulgarijan je bio veliki favorit i uoči borbe "padale su kvote" na njegovu pobjedu, pa je u nekim kladionicama ova borba čak bila izbačena iz ponude. Na kraju, kladionice su bile u pravu Del Vale je lako pobijedio već u prvoj rundi poslije čega je navodno i FBI bio umiješan i uključio se u istragu.

Prema navodima novinara koji prate ovaj sport, FBI je označio više od stotinu borbi sumnjivima i "češlja" brojne ranije slučajeve da stane na kraj namještanju.

