Vjeruje da "lavice" znaju kako da se oporave i budu prave u meču odluke za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva - protiv Srbije u subotu od 15.30 časova.

Izvor: RSCG

Najteži poraz u istoriji - crnogorske rukometašice izgubile su 36:18 od Njemačke, ali selektorka Suzana Lazović nije klonula.

Vjeruje da "lavice" znaju kako da se oporave i budu prave u meču odluke za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva - protiv Srbije u subotu od 15.30 časova.

"Nismo bile prepoznatljive, moramo da uradimo analize. Imali smo ogroman problem u napadu. Početak nije bio kako treba, ali idemo dalje. Iz svake loše utakmice moramo da izvučemo nešto što valja", rekla je Lazović za TVCG.

Poraz jeste težak, ali nije ništa odlučio u borbi za plasman u četvrtfinale.

"Vjerujem da možemo da se oporavimo i radićemo na tome. Svjesna je svaka igračica zbog čega smo tu i ništa nije izgubljeno. Vjerujem da ćemo da nađemo rješenje za Srbiju. Ova Njemačka će po mom mišljenju ići do medalje", istakla je selektorka.

Đurđina Jauković je bila samokritična:

"Razočarana sam, uvukla se neka bespotrebna nervoza. Imali smo najgori ulazak u utakmicu od kada sam ja u reprezentaciji. Prvo ja nisam igrala kako treba i zbog toga preuzimam odgornost, jer sam jedna od iskusnijih. Moramo da se izdignemo iz ovoga i izvučemo pouke. Najbitnije je da psihički odmorimo. Meč sa Srbjom je sve ili ništa, moramo da pokažemo karakter i da se nikada ne predajemo", kazala je Đina.