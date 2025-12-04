U meču druge runde glavne faze Svjetskog šampionata, “lavice” su u duelu protiv Njemačke za 30 minuta igre postigle šest golova, na polovini meča imale -10 (6:16), a na kraju izgubile sa 36:18. To je najteži poraz u istoriji crnogorske reprezentacije.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Kada je Crna Gora uoči početka Svjetskog prvenstva postigla svega pet golova za poluvrijeme u sparing meču sa Slovenijom, malo ko je vjerovao da nešto slično može da se dogodi i na najvećoj sceni, bez obzira što se znalo da će na Mundijalu “lavice” igrati i protiv jačih selekcija nego što je to tim Dragana Adžića.

U meču druge runde glavne faze Svjetskog šampionata, “lavice” su u duelu protiv Njemačke za 30 minuta igre postigle šest golova, na polovini meča imale -10 (6:16), a na kraju izgubile sa 36:18. To je najteži poraz u istoriji crnogorske reprezentacije.

Frapantan je i podatak da Đina Jauković i drugarice punih 15 minuta nisu našle način da savladaju raspoloženu golmanku Njemačke Filter.

Led je probila Dijana Trivić smanjivši na 9:1, ali već tada je bilo jasno u kom pravcu će ići duel u Vestfalen dvorani u Dortmundu.

Veći dio drugog poluvremena odigrale su igračice sa klupe iz oba tabora, no ni to nije spriječilo Njemice da dodatno povećaju razliku i na kraju slave sa ubjedljvih 18 golova razlike.

Ovaj poraz ne utiče značajnije na šanse Crne Gore da se ipak domogne četvrtfinala. Subota je dan D, kada je na rasporedu duel sa Srbijom. Pobjeda je imperativ, ali to nije jedini uslov za plasman među osam najboljih. Moraju se gledati i rezultati Španije.