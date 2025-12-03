Pobjeda Srbije nad Španijom učinila je put "lavica" ka četvrtfinalu lakšim.

Izvor: Milivoje Đurđić

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore sjutra protiv Njemačke igra drugi meč u glavnoj rundi Svjetskog prvenstva.

"Lavice" su sinoć lako izašle na kraj sa Islandom (36:27), a sada ih očekuje utakmica protiv rivala koji je zabilježio sve pobjede na rukometnom Mundijalu. Njemačka je u grupnoj fazi pobijedila Island, Urugvaj i Srbiju, a onda Farska Ostrva na startu glavne runde. Crnu Goru čeka veliki izazov, kako prenose Vijesti.

„Zadovoljne smo igrom i pristupom protiv Islanda. Bitno je da smo se izdigle poslije poraza od Španije i da smo pokazale koji su naši ciljevi i ambicije na ovom prvenstvu. Očekujem vrlo težak meč. Znamo da su domaćini turnira posebno motivisani zbog navijača, osjeća se da je sve na njihovoj strani. Očekujem dobru utakmicu i sa naše strane, borbu do kraja, jer dva boda bi bila veoma značajna u ovoj fazi takmičenja“, kazala je Tatjana Brnović

„Uvijek kažem ovo je Svjetsko prvenstvo. Da smo išli nekom logikom i razumom nikada ne bismo računali na pobjedu Srbije protiv Španije. Moguće da se ponovo desi neki neočekivani rezultat. Pobjeda Srbije jeste nama otvorila vrata, ali ja se uzdam u nas, sve je na nama – da odradimo posao kako treba, da pružimo igru kojom će biti zadovoljne i vjerujem, na kraju slaviti“, zaključila je Tatjana Brnović.