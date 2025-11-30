Ako Crna Gora pobjedi, osvojiće prvo mjesto u grupi D i prenijeti maksimalan broj bodova u narednu fazu, što znači da bi već jedan dobar rezultat u Top 8 bio dovoljan za nastavak takmičenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice Crne Gore danas od 18 sati u Triru igraju ključni meč trećeg kola grupne faze Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Holandiji – protiv Španije. Nakon lakših duela sa Farskim Ostrvima i Paragvajem, pred našim reprezentativkama je pravi izazov koji može otvoriti put ka četvrtfinalu.

Istorija duela sa Španijom pokazuje da naše rukometašice znaju kako da se nose sa “ratnicama” – u prošlosti su upravo u pobjedama nad njima osvajale medalje na Evropskim i Olimpijskim igrama. Iako je bilo i teških poraza, današnja Španija nije ista ekipa kao prije nekoliko godina, što daje dodatnu šansu Crnoj Gori.

Uz fokus, borbenost i timsku energiju, naše “lavice” imaju dobre šanse da upišu treću pobjedu i potvrde status favorita u grupi.