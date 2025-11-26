Ričard Hopkins, dugododišnji prijatelj Mihaela Šumahera, govorio je o stanju u kojem se nalazi legendarni vozač Formule 1.

Dugogodišnji prijatelj i saradnik Mihaela Šumahera Ričard Hopkins, dao je iskrenu i tešku izjavu o legendarnom sedmostrukom šampionu Formule 1. Istakavši da se vjerovatno više nikada neće pojaviti u javnosti, nakon teške nezgode koja mu se dogodila još 2013. u blizini Grenobla.

Šumaher je prije više od 10 godina zadobio ozbiljne povrede glave i bio stavljen u indukovanu komu, a onda i potpuno povučen iz očiju javnosti. O njegovom stanju brinu supruga Korina i odabrani tim ljekara, dok informacije o njegovom zdravlju ostaju strogo povjerljive. Takođe je poznato da šampiona Formule 1 mogu da obilaze samo posebni - članovi porodice i medicinsko osoblje.

Hopkins, bivši direktor operacija u Red Bulu i dugogodišnji član Meklarena, je za "Sportbible" izjavio da ne očekuje da će Šumaher ponovo biti viđen u javnosti. "Nisam čuo ništa novo u posljednje vrijeme. Koliko znam, Mihael ima ličnog ljekara iz Finske. Ne vjerujem da ćemo ga ponovo vidjeti. Neugod­no mi je da govorim o njegovom zdravlju, jer porodica s pravom traži potpunu privatnost", rekao je Hopkins.

On je dodao da samo "mali, zatvoreni krug ljudi" ima pristup njegovom prijatelju, a među njima su Žan Tod, Ros Braun i Gerhard Berger. "Čak i da znate više, porodica bi bila razočarana da se to podeli. Čak ni Ros, kao njegov najbliži prijatelj, ne bi mogao otkriti detalje. Svi poštuju želju porodice", iskreno je rekao.

Hopkins je upoznao Schumachera početkom 1990-ih, dok je Nijemac vozio za Benetton, a on radio u McLarenu kao mehaničar. Njih dvojica su se sprijateljili, često zajedno provodili pauze za kafu i održavali kontakt kroz godine.

"Imao je sve kvalitete pravog šampiona, dobre i manje dobre, ali privatno je bio drugačiji od svoje trkačke ličnosti. Bio je sjajan otac i sjajan muž", naglasio je Hopkins.