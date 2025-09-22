Poznati novinar koji prati Formulu 1 Rože Benoa rekao je da je sve jasno u slučaju Mihaela Šumahera. Samo treba pažljivo čitati intervju njegovog sina Mika.

Izvor: Patrick HERTZOG / AFP / Profimedia

Rijetko kada imamo nove vijesti o Mihaelu Šumaheru, a ponekad čujemo detalje koje o njegovom stanju otkriju malobrojni bliski prijatelji koji imaju poneku informaciju o stanju najboljeg vozača Formule 1 ikada.

Mihael Šumaher je imao strašnu nesreću na skijanju 2013. godine kada je pao sa skija na francuskim Alpima. Sedmostruki šampion F1 je od tada daleko od očiju javnosti, a poznati sportski novinar Rože Benoa je dao intervju za švajcarski "Blik" u kome je govorio o Šumaheru.

"Postoji samo jedan odgovor na pitanje i to je ono što je njegov sin Mik rekao u jednom od svojih rijetkih intervjua 2022. godine. 'Dao bih sve da razgovaram sa tatom.' Ova rečenica govori sve o tome kako mu je otac u prethodnih 3.500 dana. To je slučaj bez nade", rekao je Benoa.

Samo troje ljudi zna kako je

Porodica Šumaher na čelu sa Mihaelovom suprugom Korinom dala je sve od sebe da što manje informacija o Šumaheru ispliva u javnost, tako da se zna jako malo toga osim da je živ. Jedan od rijetkih koji se oglašavao po ovom pitanju je i Flavio Brijatore koji je sa Šumaherom uzimao titule.

"Ako zatvorim oči vidim ga kako pobjeđuje i smješka se. Radije ću da ga se sjećam tako nego kako je prikovan za krevet. Korina i ja često pričamo", rekao je on, a njegova supruga je dodala: "Mihael ne razgovara, on komunicira očima. Samo tri osobe mogu da ga posjete i ja znam ko je u pitanju."

Nekadašnji šef FIA i Ferarija Žan Tod je takođe dobio posebnu dozvolu da posjeti Šumahera i on je jedini koji ga osim porodice viđa redovno.

"Poštujemo privatnost Korine i djece, mada naravno znamo da ova nesreća ima svoje posljedice. Svi koji vam kažu da znaju nešto znajte da ne znaju ništa", rekao je on.

(MONDO, N.L.)