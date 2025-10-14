Nik Kirjos smatra da će Španac Karlos Alkaraz osvojiti više grend slem titula od Novaka Đokovića.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković za sada je nedostižan sa osvojene 24 titule i još uvijek ima šansu za osvajanje 25, koja bi mu donijela apsolutni rekord "bijelog sporta". Do skoro je bilo nezamislivo da neko ugrozi trofejnu eru "velike trojke", ali dominacija Karlosa Alkaraza i Janika Sinera u poslednje dvije sezone je natjerala tenisku javnost na novu debatu.

Više niko ne pokušava da riješi GOAT trku između Đokovića, Federera i Nadala, već se pitaju da li Alkaraz i Siner mogu da dostignu njihove visine. Iako su tek osvojili šest, odnosno četiri velike titule, činjenica je da Španac i Italijan već pišu svoju tenisku istoriju.

Australijski teniser Nik Kirjos često voli da daje svoje mišljenje na kontroverzne teme, a ovog puta je bez mnogo dvoumljenja najavio "rušenje" Novaka Đokovića. U epizodi emisije "Unscripted", bivši finalista Vimbldona kaže da Alkaraz može da prestigne Srbina.

Prvo je analizirao Sinerovu igru, ali očigledno je veći ljubitelj Alkaraza. "On je nevjerovatan udarač, kao da je njegov udarac sa druge planete, on je jedan od najboljih udarača ikada. Više nema slabosti. On i Alkaraz nemaju nikakve slabosti. Da bi ih pobijedili nivo tenisa mora da bude nadljudski", rekao je Australijanac.

Potom je upitan ko bi mogao da nadmaši Đokovića u velikim titulama. Nije se mnogo dvoumio. "Mislim da bi ovim tempom to mogao da bude Alkaraz. Već ima šest sa 22 godine. Osvaja dvije godišnje, tako da, mogao bi to da uradi."

Kada može do visina "velike trojke"?

Ukoliko Alkaraz nastavi da osvaja u proseku dva grend slema godišnje do 29. godine će izjednačiti sa Rodžerom Federerom (20), a do 30. godine sa Rafaelom Nadalom (22). To znači da bi Novaka stigao sa 31 godinom. Ipak, teško je govoriti o ovom scenariju, pošto je ključno da mladi as prođe bez povreda. Takođe, tek ga čekaju najbolje teniske godine i nije isključeno da osvoji i koju titulu više po sezoni. U svakom slučaju dostizanje Novaka Đokovića će mu definitivno biti najveći izazov u karijeri.