Novak Đoković je objasnio zašto ne voli da gleda Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Novak Đoković se nije pojavio na Završnom mastersu sezone i nakon osvajanja 101. titule u karijeri u Atini riješio je da stavi tačku na svoj nastup ove sezone. Novinari u Italiji su ga pitali da li je gledao mečeve koje će igrati Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Na perfektnom italijanskom najveći teniser svih vremena je objasnio zašto nije htio da gleda njihove mečeve ni pobjedu Janika Sinera na Završnom mastersu.

"Ne volim da ih gledam jer ja želim da budem tamo. Sada sam gledao prvi set. Kao i obično, kada igraju u prvom setu bude 7:6 za nekoga. Mnogo je intenziteta, nivo tenisa je astronomski", rekao je Novak u Italiji.

Šta se desilo na Završnom mastersu?

Nole speaks perfect Italian and comments on the match between Alcaraz and Sinner



“I don’t like to watch because I want to be there.. I watched the first set because now, as usual, it’s a tradition when they play, the first set is 7/6 in one way or another, anyway with a lot of…pic.twitter.com/nVFgkPl3z0 — ᖴᖇᗩᑎI ® (@frani2312)November 19, 2025

Umjesto Novaka je kao osmi na turnir upao Lorenco Muzeti, a iz grupa su izapli Alkaraz, Siner, De Minor i Feliks Ože-Aljasim,. Na kraju je Janik Siner uzeo titulu pobjedom 7:6, 7:5 u finalu.