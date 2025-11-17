Još jedan veliki rekord u vlasništvu Novaka Đokovića.

Novak Đoković ovu iscrpljujuću sezonu završava na četvrtom mjestu ATP liste sa 4.830 bodova, iako su neki drugi teniseri imali veliku priliku da ga "preskoče" na Završnom mastersu u Torinu. Nole je u posljednji čas odustao od ovog turnira i tako "skratio" svoju sezonu, ali uprkos tome je i ovog ponedjeljka četvrti.

Ujedno, Novak Đoković je time upisao još jedan rekord u svoju riznicu rekorda postavši teniser sa najviše provedenih nedjelja među najboljom "četvorkom" na ATP listi.

Dakle, gledaju se podaci o nedjeljama na prve četiri pozicije na svjetskoj ljestvici, a Đoković je vjerovali ili ne tu proveo čak 808 nedjelja svoje karijere. Ne treba zaboraviti da je većina došla na prvom mjestu (428 nedelja, što je teniski rekord), na drugom mjestu bio je 171 nedjelju, na trećem 157 nedjelja, a na četvrtom najmanje - 52 ili godinu dana.

Novak Djokovic has broken the record for most weeks ranked in the top 4. He now has:



Most weeks at #1 - 428

Most weeks in top 2 - 599

Most weeks in top 3 - 756

Most weeks in top 4 - 808



The numbers are insane.pic.twitter.com/PsMAmhnmqC — Danny (@DjokovicFan_)November 16, 2025



Naravno, to će se dodatno uvećati u narednim nedeljama do kraja kalendarske godine pošto Đokovića nećemo gledati sve do Australijan opena, odnosno možda ponovo nastupi na nekom manjem turniru poput Adelejda.

Praktično svi rekordi su u vlasništvu Novaka Đokovića, a njemu je cilj da dođe do 25. grend slema - čime bi nadmašio čak i Margaret Kort koja je većinu svojih grend slemova osvojila u amaterskoj eri - dok mu je interesantan i rekord po ukupnom broju titula.

Znamo da je prije desetak dana slavio na ATP turniru serije 250 u Atini i tako je došao do svog 101. trofeja, pa je tako Rodžer Federer na samo dva ispred, a rekord drži Džimi Konors sa 109.

ATP lista za kraj 2025. godine

