Australijanac Ken Rouzvol govorio o potencijalnom obaranju njegovog rekorda na Australijan Openu.

Izvor: Profimedia/Matthew Stockman

Najboljem teniseru u istoriji Novaku Đokoviću je ostalo još nekoliko rekorda za obaranje do kraja karijere. Silno želi 25. grend slem titulu čime bi postao apsolutni vladar tenisa i prestigao legendarnu Margaret Kort, a ukoliko mu to pođe za rukom usput bi postao i najstariji osvajač jednog od četiri najveća turnira ikada. Za sada je to dostignuće u rukama Kena Rouzvola.

Kako se Đokoviću bliži "penzija" svi priželjkuju makar još jedan pehar. Nesumnjivo, najveću šansu će imati na Australijan Openu naredne godine, pošto je ove sezone zaustavljen u polufinalu od strane Janika Sinera koji ga je potom izbacio i sa Vimbldona.

Australijanac Rouzvol trenutno drži rekord kao najstariji grend slem šampion, muškarac ili žena u Open eri, što je rekord koji bi Đoković mogao da nadmaši ako osvoji još jednu veliku titulu.

U podkastu "The Sit-Down" Rouzvol se osvrnuo na uspjeh koji je ostvario davne 1972. "U svakom slučaju, ne bi mi smetalo, ali Novak, znate, zaslužuje svoj rekord, ono što ima. Osvojio je više grend slemova nego bilo ko drugi, tako da još jedan ne bi škodio", rekao je Rouzvol, koji sada ima 90 godina.

Pobjeda na Australijan Openu 1972. donijela mu je ovaj za sada nenadmašivi rekord, a u tom momentu je imao 37 godina. "Za mene je to bila samo jedna od tih stvari. Mislim, nastavio sam da igram tenis i to me je održavalo da igram dobro i da se osjećam dobro."

Prošle su decenije otkako je Rouzvol, osmostruki šampion grend slemova poslednji put odigrao profesionalni meč i napustio teren nakon 25 godina takmičenja.

Rekordi koje bi mogao da obori Đoković

Srpskom asu je izmakla osma titula na Vimbldonu koliko ima Švajcarac Rodžer Federer. Đoković je ove godine stigao do 100. ATP titule što je dovoljno za treću poziciju na vječnoj listi, ispred njega su Rodžer Federer sa 103 i neprikosnoveni Džimi Konors sa 109. Pomenuli smo već da ga jedna grend slem titula dijeli od apsolutnog rekorda (25), dok kao najstariji igrač na turu može stići do mnogih dostignuća, kao što je na Vimbldonu postao najstariji polufinalista.