Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama i objavio fotografiju sa Pirsom Morganom pred njihov intervju koji će uskoro da bude objavljen.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Novak Đoković odlučio je da se suoči sa čovjekom koji ga je brutalno prozivao i vrijeđao godinama. Nije se Pirs Morgan slagao sa najvećim teniserom svih vremena, imao je sramne stavove i javno ih je isticao. Sada su se stvari promijenile i to potpuno, a srpski as se zbog toga oglasio.

"Nismo se uvijek slagali, ali ove nedelje sjedimo lice u lice", napisao je Novak na društvenim mrežama i najavio intervju koji će uskoro da bude objavljen.

We haven’t always seen eye to eye. This week, we sit down face to face…pic.twitter.com/rG4y6PvvFV — Novak Djokovic (@DjokerNole)November 10, 2025

Nije poznato još uvijek kada, ali intervju sa Novakom dolazi odmah posle intervjua koji je Morgan u svojoj emisiji odradio sa Kristijanom Ronaldom. O čemu su sve pričali i da li mu se izvinio zbog svih gluposti koje je izgovarao, ostaje da se vidi...