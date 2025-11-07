U zanimljivom intervjuu sa Pirsom Morganom, Kristijano je otkrio da mu je Novak Đoković jedan od uzora!

Izvor: screenshot

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, sipao je hvalospjeve na račun Novaka Đokovića.

U zanimljivom intervjuu sa čuvenim britanskim novinarom Pirsom Morganom, Ronaldo je otkrio da mu je upravo Novak jedan od najvećih uzora u sportu.

Na pitanje Morgana koji sportisti ga inspirišu zbog svoje dugovečnosti, načina na koji brinu o sebi i karijeri, Ronaldo je naveo Lebrona Džejmsa, Luku Modrića i Novaka Đokovića.

Morgan je tada podsjetio da je i sam Novak tokom boravka u Rijadu istakao da mu je Ronaldo uzor jer se takmiči na visokom nivou i u svojim četrdesetim godinama.

"Naveo je tebe kao primjer, ti inspirišeš njega. Kako se osjećaš povodom toga, on je ipak najbolji teniser u istoriji" upitao je Morgan Ronalda.

"Lijepo je kada drugi sportisti spominju tvoje ime. To mi mnogo znači. Novak je sjajan primjer veličine u sportu. To je dobro, drago mi je zbog njegovih riječi", odgovorio je uz osmeh Ronaldo.