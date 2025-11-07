U zanimljivom intervjuu sa Pirsom Morganom, Kristijano je otkrio da mu je Novak Đoković jedan od uzora!
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, sipao je hvalospjeve na račun Novaka Đokovića.
U zanimljivom intervjuu sa čuvenim britanskim novinarom Pirsom Morganom, Ronaldo je otkrio da mu je upravo Novak jedan od najvećih uzora u sportu.
Na pitanje Morgana koji sportisti ga inspirišu zbog svoje dugovečnosti, načina na koji brinu o sebi i karijeri, Ronaldo je naveo Lebrona Džejmsa, Luku Modrića i Novaka Đokovića.
Morgan je tada podsjetio da je i sam Novak tokom boravka u Rijadu istakao da mu je Ronaldo uzor jer se takmiči na visokom nivou i u svojim četrdesetim godinama.
"Naveo je tebe kao primjer, ti inspirišeš njega. Kako se osjećaš povodom toga, on je ipak najbolji teniser u istoriji" upitao je Morgan Ronalda.
"Lijepo je kada drugi sportisti spominju tvoje ime. To mi mnogo znači. Novak je sjajan primjer veličine u sportu. To je dobro, drago mi je zbog njegovih riječi", odgovorio je uz osmeh Ronaldo.
