Navijači u Torinu nisu sasvim oduševljeni zbog dolaska Karlosa Alkaraza na završni turnir

Izvor: Screenshot/Twitter/@alcarazdaily

Novak Đoković otkazao je učešće na završnom mastersu u Torinu, nakon što je osvojio 101. titulu u karijeri, ali će Italijani ipak imati priliku da uživaju u vrhunskom tenisu s obzirom na to da će i Janik Siner i Karlos Alkaraza zaigrati na ovom turniru. Međutim, jasno je da će domaći teren biti u potpunosti na strani prvog tenisera sveta, a njegov veliki rival Alkaraz to je saznao odmah po dolasku u Torinu.

Italijanski navijači izviždali si Karlosa Alkaraza dok je ulazio u hotel. Nema sumnje da Siner i pored odbijanja da zaigra za reprezentaciju i dalje uživa veliki ugled u domovini. Navijači će biti njegov vetar u leđa, ali neće samo pružati podršku, već će se fokusirati i na ometanje rivala.

Large crowds keep gathering outside the player’s hotel in Turin and whistling, insulting and being rude to the players who are trying to go about their jobs.



It’s been happening for the last 4 days, as well as last year.@federtennis



pic.twitter.com/kcUPYPE5rn — Daily Alcaraz (@alcarazdaily)November 8, 2025

Karlos Alkaraz je to shvatio odmah po dolasku u Torinu, prilikom ulaska u hotel dočekao ga je veliki broj navijača, ali ne zbog oduševljenja da ga vide, već kako bi mu zviždali. Na društvenim mrežama kruže i informacije da se mase ljudi neprestano okupljaju ispred hotela u kojem odsedaju teniseri i zvižde, uvredljivo se izražavaju i ponašaju se nepristojno. Navodno, to je problem koji postoji poslednjih nekoliko dana.

Bilo kako bilo, Alkaraz je sa osmehom pozdravio navijače. A, imaće priliku i da im odgovori na terenu pošto je njegov meč na programu već u nedelju od 14 časova kada će se susresti sa Aleksom de Minorom. Španac će potom dva dana kasnije odmeriti snage sa Lorencom Musetijem, a zatim i sa Tejlorom Fricom.