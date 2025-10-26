Pogledajte kako je Siril Gane ubo u oko Toma Aspinala na UFC 321 posle čega je borba prekinuta.

Izvor: Waleed Zein / AFP / Profimedia

Borba između Toma Aspinala i Sirila Ganea na UFC 321 prekinuta je već u prvoj rundi i nije završena, na opšte razočaranje navijača u Abu Dabiju. Svi su očekivali da ćemo prethodne noći saznati kome ide pojas šampiona teške kategorije, ali sve se promijenilo u sekundi - zbog uboda u oko.

Siril Gane je sa dva prsta ubo u oči svog rivala Toma Aspinala, a iako su mnogi pomislili da Britanac pretjeruje i da želi da se izvuče jer je loše ušao u borbu - usporeni snimak to demantuje. Pogledajte šta se zaista dogodilo:

What’s everyone’s opinion on this eye poke in the Tom Aspinall Vs. Ciryl Gane fight?#UFC321pic.twitter.com/kJpcnUpwb2 — The Right Hook (@CombatConverse)October 25, 2025



Tek kada je ovaj snimak postao viralan na društvenim mrežama, navijači su shvatili da su glasni zvižduci Aspinalu bili nezasluženi. Možda ih je više zaslužio Gane koji je uspio da sa dva prsta ubode u oči svog rivala, a onda i da ih "zadrži" kada je vidio šta je uradio.

Vidi opis Zbog ovoga je prekinuta borba godine u UFC: Usporeni snimak otkrio bezobrazluk za medalju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 7 / 7

"Upravo me je je**no ubo čovjek u oko, zašto mi zviždite? Nisam ja je**no kriv jer me ubo u oko. Ovo je pravo s**nje, meč je taman krenuo kako treba, a onda me ubo", poručio je Aspinal kome nije bilo jasno zašto njega napadaju.

"Oprostite mi, žao mi je zbog ovoga, žao mi je njega i sebe. Prošli smo puno toga u kampu, ali ovo je sport. Ne znam šta će biti u budućnosti", dodao je Siril Gane koji je inače nanio nekoliko dobrih udaraca Aspinalu u nos, raskrvario ga, ali su sudije odlučile da se borba prekine i zavede kao "no contest".