Endi Rodik je istakao da je Novak Đoković i kada povremeno igra tenis dominantan.

Novak Đoković u prethodne dvije sezone nije uspio da dođe do tog 25. grend slem trofeja u karijeri, a sada će na Australijan openu po mnogima imati posljednju šansu da to učini. Nekadašnji broj jedan na ATP listi Endi Rodik pričao je o Novakovim šansama da dođe do najvećeg pehara.

Novak je sada četvrti teniser svijeta i prošle sezone je igrao četiri polufinala, ali nije uspio da dođe do šanse da igra za trofej. Ipak, kada se vidi da je igrao samo povremeno…

„U ovoj fazi vodeće četvorke, čini se da on može da se isključi i uključi kad poželi i bude među četiri najbolja na svijetu. To je Novak Đoković, zar ne? Kako da sudimo o ovoj godini u njegovoj karijeri? Bilo koja godina u kojoj ne osvoji grend slem je vjerovatno razočaravajuća za njega, a ovu je bilo ludilo gledati. On je praktično bio povremeni teniser koji je i dalje treći najbolji na svijetu. To je smiješno. Nevjerovatno impresivno.

Karlos Alkaraz nije igrao nevjerovatno dobro na Vimbldonu ove godine, barem ne prema njegovim apsurdnim standardima. Poredi ga sa sopstvenom sjenkom. Već je među velikanima i broj jedan je, ali nekoliko promijenjenih sitnica i iznenada Novakova staza izgleda drugačije“, počeo je Rodik.

Kako sa 38 godina?

Endi Rodik se mnogo u svojoj igri oslanjao na fizikalije i zato već posle tridesete godine nije bio dominantan. A kako Novak uspjeva da sa 38 i dalje bude to što jeste?

"U tome i jeste stvar. Posle US Opena, Novak je otvoreno dovodio u pitanje da li više može da trenira kako je navikao. Ne možete da trenirate tako psihotično sa 38 godina, i to kažem kao kompliment. A šta ako ne možete da trenirate na taj način, da se tijelo drži dvije nedjelje na turniru gdje se igra u pet setova? To ja najvažnija stvar u razgovoru o tome", dodao je Rodik.