Aneke Rune, majka danskog tenisera Holgera Runea, žestoko je isprozivala ATP zbog povrede svog sina koji je pokidao Ahilovu tetivu na turniru u Stokholmu.

Holger Rune povredio je Ahilovu tetivu i čeka ga duga pauza. U suzama je napustio teren u Stokholmu i prve procjene su da bi mogao da pauzira skoro godinu dana zbog toga i da ga nećemo gledati do US opena naredne sezone. Ali, prije svega toga se oglasila njegova majka Aneke i žestoko je isprozivala ATP. Konačno su izgleda i oni shvatili da je Novak Đoković u pravu kada se bori protiv "teniskog kartela"

"Prosto je, ima previše obaveznih turnira. Turnira na kojima ste obavezni da učestvujete i onda dobijete žestoke finansijske kazne kada ne igrate tamo. Igrači nemaju dovoljno vremena da se oporave tokom sezone. Ono što je mogla da bude nedelja lakših treninga i 'punjenja baterije' pretvorila se u obavezne turnire, događaje za medije i nema nikakvog odmora. Ni fizičkog ni mentalnog", besna je Aneke Rune.

Nastavila je da objašnjava i zbog čega je to loše za sve igrače i šta je prouzrokovalo Holgerovu povredu.

"Morate da gradite formu tokom sezone. Moraju da postoje nedelje treninga gdje radite određene stvari kako u stilu igre, tako i za prevenciju povreda. Sve to je previše za tijelo. Nemoguće je ostati potpuno spreman kada ima ovoliko zahtjevnih stvari tokom sezone."

"Čula sam i šta je on rekao"

Bivši danski biciklista Mikael Rasmusen javno je kritikovao Runea kada je imao probleme sa grčevima u Šangaju i istakao je da mora da bude dovoljno spreman da igra mečeve bez grčeva.

"Čula sam i šta je Rasmusen rekao. Stvarno je loše što Holger nije bio fizički spreman da igra u Šangaju na 35 stepeni celzijusa gdje je vlažnost vazduha bila preko 80 odsto. Moram da kažem i da je on čovjek koji je pao na doping testovima, koristio je razne supstance i mogu da kažem da bi on sigurno bio spreman za takav turnir u Šangaju", ironično je poručila Aneke Rune.

