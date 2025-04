Holger Rune osvojio je turnir u Barseloni pobjedom protiv Karlos Alkaraza, igrajući u stilu Novaka Đokovića.

Izvor: X.com/Screenshot/EPA-EFE/Enric Fontcuberta

Danski teniser Holger Rune pobijedio je Španca Karlosa Alkaraza u finalu turnira ATP 500 serije u Barseloni. Mladi Skandinavac (21) savladao je prvog nosioca u dva seta, pobijedivši u prvom u taj-brejku 8:6, dok je u drugom setu bilo manje drame, 6:2 u gemovima.

Rune je poslije meča priznao da je "kopirao" igru Novaka Đokovića iz prošlosezonskog finala Olimpijskih igara u Parizu, u kojem je Srbin savladao Alkaraza 4. avgusta u dva seta, oba puta u taj-brejku.

"Gledao sam kako je Novak igrao protiv njega da bi pobijedio. Vrtio sam u glavi to finale Olimpijskih igara, bio je to nevjerovatan meč. Pokušao sam da igram istim stilom, da ga natjeram na veliki broj udaraca i srećan sam kako sam ostao pribran kada je bilo najvažnije. Mislim da je to bilo i hrabro", rekao je Rune poslije meča.

Alkaraz se slomio poslije poraza

Izvor: Screenshot/X.com/miayaps

Iako je sezona na šljaci i dalje u povoju i iako je prošle nedjelje trijumfovao na Mastersu u Monte Karlu, Karlos Alkaraz je teško podnio poraz u domovini. Poslije meča je sjeo na stolicu, grizao trenerku i bilo je očigledno koliko mu je stalo da trijumfuje u Barseloni.

Na putu ka finalu, Španac je pobijedio Francuza Artura Filsa, Australijanca Aleksa De Minora, Srbina Lasla Đerea i američkog kvalifikanta Itana Kvina. Ipak, u meču za trofej je pao i očigledno je da će ga još neko vrijeme boljeti taj neuspjeh.

Rune kopira Đokovića u svemu

Danac je nedavno priznao da je kupio automobil Porše jer je vidio da Novak Đoković vozi isti takav, a sada je otvoreno rekao i da je "skinuo" njegov stil igre.

U Monte Karlu prošle nedjelje Rune se povukao iz meča prvog kola zbog problema sa povredom, a očigledno je da je u Barselonu stigao potpuno spreman. I on je na putu ka finalu eliminisao srpskog predstavnika, Hamada Međedovića, a poslije njega i drugog nosioca, Norvežanina Kaspera Ruda. Potom je u polufinalu u dva seta pobijedio i Rusa Karena Hačanova i na kraju podigao trofej bez izgubljenog seta.

Šta je sljedeće za obojicu?

Karlos Alkaraz biće drugi, a Holger Rune osmi nosilac na predstojećem turniru Serije Masters 1.000 u Madridu, na kojem će učestvovati i Novak Đoković.

Takmičenje u glavnom gradu Španije počinje u utorak, 22. maja i titulu će braniti ruski teniser Andrej Rubljov.

