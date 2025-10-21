Novak Đoković i Kristijano Ronaldo tajno su fotografisani u hotelu u Rijadu.

Novak Đoković završio je takmičenje u Rijadu, a nakon obaveza na terenu odlučio je da slobodno vrijeme provede na sastanku sa Kristijanom Ronaldom. Tako je najbolji teniser svih vremena bio fotografisan sa najboljim fudbalerom svih vremena, na opšte oduševljenje mnogih fanova.

O čemu su legende svojih sportova pričale, ostaće tajna. Ono što se na dvije fotografije na kojima su teniser i fudbaler može uočiti je to da se nalaze u društvu više ljudi, sjede u bašti hotela i ćaskaju. Nedavno je Novak imao priliku da baš u Rijadu razgovara i sa Lebronom Džjemsom, pa je tom prilikom na upit o penziji odgovorio tako što je spomenuo vrhunske sportiste, pa možemo pretpostaviti da je sa reprezentativcem Porugala razgovarao i o dugovječnosti na terenu.

"Dugotrajnost je jedna od mojih najvećih motivacija. Hoću da vidim koliko daleko mogu da doguram. Ako pogledate druge sportove poput Lebrona Džejmsa, Kristijana Ronalda, Toma Brejdija. To je nevjerovatno. Oni i mene inspirišu, hoću da nastavim. To je jedna od motivacija", počeo je Novak.

"Želim da doživim, mislim pod tim da igrajući tenis sačekam promjene koje dolaze u našem sportu. Veoma sam uzbuđen zbog toga. Postoje stvari koje se dešavaju o kojima ne smijem da pričam u ovom trenutku. Osjećam da će u narednih nekoliko godina, kao što je Dejna Vajt rekao da će da napravi velike promjene u boksu u narednih pet godina. Ja osjećam da je tenis sport koji će dosta da se promijeni i hoću da budem dio te promjene. Hoću da igram kada podmladimo naš sport i postavimo novu platformu koja će da traje decenijama", dodao je Đoković.

Voditelj programa u Rijadu bio je Maks Kelerman koji je na sve to konstatovao "da će ostali mladi igrači morati da ga pobijede i tako otjeraju u penziju". Na to se Srbin samo nasmijao. "Žao mi je što ću morati da ih razočaram, ali to se neće desiti", zaključio je Đoković kroz osmijeh.