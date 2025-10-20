Rene Stabs po ko zna koji put pokušava da pošalje Novaka Đokovića u penziju odbijajući da mu veruje da ima još za šta da igra.

Izvor: YouTube/Louisa Nicola/US Open/Screenshot

Bivša australijska teniserka Rene Stabs (54) već godinama važi za jednog od najvećih kritičara Novaka Đokovića i čini se da ne može da podnese ni to što i dalje želi da igra tenis. Sada joj smeta što Đoković i sa 38 godina odolijeva i uspijeva da se takmiči na najvećoj sceni, tako da mu poručuje da je to uzaludno i da treba da "batali".

U svom podkastu Stabs je izrazila zabrinutost zbog poslednjih rezultata Novaka Đokovića i sve češćih povreda, tako da mu se obratila i poručila mu da "nema razloga više da igra tenis". Zlonamjeran komentar, ako znamo da Nole želi da igra...

"Jednostavno, stalno se nešto 'raspadne'. Ako je povreda protiv Vašeroa bila stvarna - a pretpostavljam da jeste u prvom setu - izgledao je prilično dobro u drugom. Međutim, ista stvar se ponavlja u kasnijim fazama turnira već neko vrijeme. Jednostavno nema snage u udarcima", naglasila je Australijanka.

"U nekom trenutku, a o tome pričam mjesecima, zapravo možda već godinu ili dvije - vrijeme čini svoje. I izgleda kao da više nema onaj nivo snage u udarcima. Ne nameće se kao ranije. Ne servira tako dobro kao što je to radio kad je osvajao velike turnire i važne mečeve. U nekom trenutku to ga stigne, i postavlja se pitanje - koliko dugo će još to raditi?", upitala je Rene Stabs najvećeg tenisera svih vremena.

Pecnula ga, pa mu "poželjela sreću"

"Nadam se da griješim. Želim da Novak Đoković nastavi da igra", ispravljala se Rene Stabs, ali bezuspješno posle teških riječi u svom podkastu: "Ali, jednostavno imam osjećaj - da li on uopšte želi da se opet muči sve do Rolan Garosa i Vimbldona? To je praktično za devet mjeseci".

"Dakle, da li će zaista da se iscrpljuje igrajući u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i svim tim turnirima - samo da bi stigao do Rolan Garosa? On ne pokušava da osvoji još neki masters ili ATP500 - ima sve rekorde".

"Nema više razloga da igra. Mislim da je mentalno to postalo ogroman teret", naglasila je Rene Stabs.