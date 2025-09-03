Američki teniser Tejlor Fric teško podnio poraz od Novaka Đokovića i priznaje da se radovao kada ga je vidio u svom dijelu žrijeba na US Openu.

Izvor: YouTube/US Open Championships/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena pošto je prethodne noći savladao Tejlora Frica (3:1), uz vrlo bezobrazno ponašanje domaćih navijača. Borio se Novak i sa njima čitav meč, tražio od sudije da ga zaštiti, ali je na kraju krajeva ipak morao sam da ih "ućutka" velikom pobjedom.

Tako je Đoković čak 11. put u isto toliko međusobnih duela nanio poraz Tejloru Fricu koji prosto nije mogao da se pomiri s ovim rezultatom, žaleći se novinarima da je očajno odigrao prva dva seta i da ih je "glupo izgubio". Dodao je da nije morao mnogo da podigne svoj nivo tenisa da bi ih dobio, ali da prosto protiv Novaka Đokovića sebi to ne smijete da dopustite, pošto zna kako da vas kazni.

"Imao sam 0/10 za brejk? To zvuči bolje nego što jeste jer se tu ne računa koliko sam puta imao 30-15 i slično. Imao sam mnogo više šansi nego što ćete vidjeti u statistici. Samo sam loše igrao te bitne poene. Igrao je jako dobro u pet-šest od tih deset brejk lopti, a recimo u četiri sam igrao loše. Loše odluke sam donosio", rekao je Tejlor Fric.

"Njegov nivo je bio mnogo viši u četvrtom setu. To je bio dobar tenis sa osnovne linije. Dopustio mi je mnogo više šansi nego inače, tako da... Jao, ne mogu da izgubim ona prva dva seta. Moram da igram bolje. Ne moram da igram mnogo bolje da bi ih osvojio. Imao sam šanse, igrao sam kako sam igrao, ali sam loše servirao prva dva seta. Na kraju krajeva, pa zato su veliki teniseri i veliki. Dobiju teške poene. Neće mi to dati, moram da osvojim te poene. Moja oružja su me iznevjerila i bilo mi je teško da to prihvatim", naglasio je Amerikanac.

"A radovao sam se Novaku u mom žrijebu"

Na pitanje da li Novak Đoković može da nastavi svoju "nemoguću misiju" na US Openu i posle Frica izbaci Alkaraza, pa Sinera za 25. grend slem, Amerikanac se nasmijao i rekao kako je sam gledao na žrijeb.

"Teško je to reći, taj nivo se jako poboljšao u četvrtom setu, a prva tri seta mislim da nismo igrali dobar tenis. Mislim da sve zavisi koliko sam mu energije uzeo. Vidite, pa ja sam se radovao što sam mogao da igram sa Novakom. Kada sam vidio žrijeb pomislio sam - mogu da uradim najluđu stvar, da izbacim Novaka, Alkaraza, pa Sinera...", nasmijao se Fric jer je stao već na prvom od tih poduhvata i dodao: "Znate kakav je takmičar Novak Đoković i sigurno isto to misli".

Podsjetimo, Alkaraz je naredni rival Novaka Đokovića u polufinalu US Opena, a potom bi u finalu potencijalni izazivač trebalo da bude Janik Siner.