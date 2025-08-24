Meč u Oradei počinje u 18.30 sati.

Izvor: MN Press

Medalja je već oko vrata, a danas će biti poznato i da li najsjajnija. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore do 18 godina u finalu Evropskog prvenstva igraće protiv Srbije.

“Na ovom nećemo stati, idemo do kraja i u finalu”, poručio je Luka Todorović.

Naši momci do sada su upisali sve pobjede – upravo je sve krenulo protiv Srbije u 1. kolu, pa su redom padali Hrvatska, Španija, Francuska i Italija.

Još jedan trijumf dijeli ekipu Nebojše Milića od trona, prenosi CdM.