Italijanski teniser Janik Siner igraće protiv Novaka Đokovića u polufinalu Slema šest kraljeva, u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: Printscreen/Arena tenis

Italijanski teniser Janik Siner bez većih problema savladao je Stefanosa Cicipasa (6:2, 6:3) i tako izborio plasman u polufinale najbogatijeg teniskog turnira na svijetu. Na egzibciji slem šest kraljeva u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, Janik Siner će igrati polufinale protiv Novaka Đokovića kojem će to biti prvi meč na turniru!

Biće to još jedan u nizu spektakularnih mečeva koje su u karijeri odigrali Đoković i Siner, kojeg mnogi vide kao nalsednika najboljeg tenisera svih vremena. Kada je riječ o zvaničnim mečevima, Đoković i Siner su do sada deset puta odmjerili snage i italijanski teniser ima bolji skor - pobijedio je šest puta, a neporažen je na poslednjih pet meusobnih okršaja.

Vjerovatno je Janik Siner favorit i sada, ali je pitanje u kakvom će zdravstvenom stanju obojica tenisera izaći na teren. Podsjećamo, Siner je nedavno predao meč u Šangaju i zbog toga delimično menjao raspored u finišu sezone, dok se Đoković sa različitim povredama muči tokom čitave godine.

Meč Novaka Đokovića i Janika Sinera biće na programu u četvrtak, 16. oktobra. Pretpostavlja se da će prvo na terenu biti Tejlor Fric i Karlos Alkaraz, a zatim srpski i italijanski teniser jer bi njihov okršaj trebalo da bude zanimljiviji publici u Rijadu.