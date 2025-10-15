Nikola Kalinić je posle pobjede protiv Žalgirisa pričao o meču, dolasku Saše Obradovića i Novaku Đokoviću, nije znao da je najbolji teniser svih vremena bi u Areni.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda Meridianbet vratila se na pobednički kolosek posle lošeg starta sezone i tri poraza u nizu. Upisala je drugu uzastopnu evroligašku pobedu i posle Fenerbahčea u Istanbulu je u Areni pao Žalgiris. Posle tog meča je pred novinare stao Nikola Klinić.

"Sjajna pobeda, vratili smo se u drugom poluvremenu, pokazali energiju koja bi trebalo da nas krasi cele godine. Pokazali smo da imamo sjajnu atletsku ekipu i da možemo da do tog maratona Evrolige izgledamo dobro. Pokazali smo da možemo da se borimo i da igramo dobro i sa svim ovim povredama. To drugo poluvreme je izgledalo dobro", počeo je Kalinić.

Dao je i kratku analizu igre Zvezde u dosadašnjem toku sezone i pobede u Istanbulu, pa u Beogradu.

"Uvek je bolje pobediti nego izgubiti. Povezali smo dve utakmice, imamo nekoliko mečeva kući, možemo da iskoristimo ovaj period da napravimo neku zalihu pre nego što krenu gostovanja. Žao mi je utakmice protiv Armanija, bili smo smušeni.

"Najbolje da menjamo trenera svako kolo"

Kalinić je bio raspoložen i za šalu posle trijumfa. Upitan je za promenu trenera i dolazak Saše Obradovića umesto Janisa Sferopulosa i kako izgleda rad sa srpskim stručnjakom.

"Ne mogu da dam neki odgovor, prošla su tri dana, ne mogu da dajem neki sud. Upoznajemo se i dalje. Biće raznih stvari i dobrih i loših. Dolaskom novog trenera malo se razmrda ekipa. I prošlo kolo smo igrali sa novim trenerom, sad opet. Možda da svako kolo menjamo trenera, pa ćemo uvek da pobeđujemo", nasmejao se Nikola.

Nije znao da je Novak bio tu

Pogledajte 02:36 Nikola Kalinić utisci posle pobede protiv Žalgirisa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Iznenadio se Kalinić kada je čuo da je na tribinama u Areni bio i Novak Đoković.

"Stvarno? Aha, bio je sa Teodosićem. Super. Hvala mu. Uvek je čast kada te gleda takva veličina. Sve što je uradio i što dalje radi. Želim mu da što duže izdrži."

Posle toga su ga novinari pitali i za to kakve domete ima ovaj tim Crvene zvezde koji je trenutno osakaćen povredama.

"Imamo jako puno odsutnih igrača, ne znam koji nam je domet. Izgledali smo dobro, posebno u drugom poluvremenu. Ne znam šta bih rekao. Cela ekipa može mnogo da uradi, a može i da proćerda svašta. Idemo iz meča u meč, trudićemo se da gradimo iz kola u kolo", zaključio je Kalinić.