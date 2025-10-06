Arina Sabalenka govorila o večeri na kojoj je bila sa Novakom i Jelenom Đoković.

Izvor: Instagram/arynasabalenka/printscreen

Najbolji teniseri i najbolje teniserke ovih dana su u Aziji jer se tamo odigravaju važni turniri u finišu sezone, ali se čak i u Kini priča o nekoliko nedjelja koje su u Grčkoj zajedno proveli Novak Đoković i Arina Sabalenka. Nije tajna da su oni pauzu između turnira trošili na zajedničke treninge, ali i na porodična druženja - pošto je najbolja igračica planete to objavila na društvenim mrežama.

Arina Sabalenka je sada dobila pitanje o prijateljstvu sa Novakom Đokovićem i objasnila šta se tačno dešavalo. Govorila je o večeri na kojoj je bila sa svojim partnerom Jorgosom Frangulisom, ali i sa Novakom i Jelenom. Na Instagramu je to nazvala "dabl-dejt", a medijima je rekla da su najbolji teniser svih vremena i njegova supruga lijep par!

"Da, da, naravno. Bilo je odlično! Bilo je to zabavno vrijeme. Uvijek je zanimljivo provesti neko vrijeme sa Novakom i Jelenom, oni su zaista lijep par. Mnogo smo se smijali i večera je bila sjajna. Takođe, vježbali smo zajedno. To su bili treninzi veoma visokog intenziteta za mene, vjerovatno veoma niskog intenziteta za njega. Trudim se koliko mogu da održim nivo. Bilo je to zabavnih par nedjelja u Grčkoj", rekla je Arina Sabalenka koja je prethodnih nedjelja objavljivala provokativne fotografije.

Kakav biznis imaju Đoković i Sabalenka?

Pored toga što su odlični prijatelji i što često treniraju, Novak Đoković i Arina Sabalenka povezani su i poslovnim poduhvatom. Zapravo, Novak Đoković je uložio novac u projekat koji vodi dečko bjeloruske teniserke Jorgos Frangulis. Zajedno sa još nekoliko poznatih lica među kojima su vozači Formule 1 Felipe Masa i Kevin Magnusen, oni su kupili francuski klub Le Man!

Đoković je potvrdio svoje ulaganje u francuski tim, a cilj je da se poznati klub vrati u elitni rang i počne da bilježi zapaženije rezultate. Ideja o kupovini kluba potekla je od Frangulisa, a on je želio da uz sebe ima Đokovića - kojem se divi tokom čitave krijere i za kojeg smatra da nije običan sportista.