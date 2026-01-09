Selektor Crne Gore, Dejan Savić govorio je zajedno sa Urošem Stevanovićem pred start Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: MN Press

Evropsko prvenstvo u vaterpolu za muškarce koje se održava u Beogradu počinje u subotu, a na konferenciji za medije govorili su selektor Srbije Uroš Stevanović, igrači Nikola Jakšić i Dušan Mandić, a među govornicima su bio je selektor Crne Gore Dejan Savić i predstavnici španskog nacionalnog tima.

Saviću je tokom najave prvenstva malo zasmetalo što usred Beograda mora da govori na engleskom.

"Veoma je čudno pričati na engleskom u Beogradu. Sve se promijenilo za deset godina, ali jedno ne – to je organizacija. U Beogradu je uvijek na visokom nivou. Ovo takmičenje će biti čudno, jer se igra u drugačijem sistemu. Svaki poen i gol se računaju, svaki je važan. Dobre su vibracije u Crnoj Gori pred ovo takmičenje, došli smo da napredujemo i uđemo u polufinale. I stava sam da je vaterpolo trenutno u piku, što nam otežava", rekao je Dejan Savić.

Po protokolu i u nastavku su pitanja i odgovori morali biti na engleskom.

"Kažnjavate me! Imali smo prvi trening u Areni, imam sjajna sjećanja i nadam se da neće biti hladna voda kao na Banjici", kroz osmijeh je poručio selektor Crne Gore.