Nekadašnja teniserka Trejsi Ostin vjeruje da je Novak Đoković pomogao Arini Sabalenki da prebrodi krizu.

Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia

Bjeloruska teniserka Arina Sabalenka preživjela je rolerkoster u četvrtfinalu Vimbldona i posle preokreta slavila protiv Njemice Laure Sigmund 4:6, 6:2, 6:4, i tako izjednačila svoj najbolji rezultat na londonskom grend slemu. Spasila se prva teniserka svijeta sa ivice ambisa, a nakon plasmana u polufinale priznala je da je razmišljala o porazu.

Nema sumnje da joj je groz glavu prolazio poraz iz ovogodišnjeg finala Rolan Garosa gde je izgubila od Koko Gof. Ipak, možda su joj treninzi i razgovori sa najboljem teniseorom ikada Novakom Đokovićem pomogli da prebrodi krizu sa kojoj se susrela na Vimbldonu, primijetila je nekadašnja teniserka Trejsi Ostin koja komentariše mečeve na BBC-ju.

"Mislim da je Sabalenka mnogo naučila iz tog finala Rolan Garosa gdje je zaista bila potresena. Izgubila je u tri seta od Koko Gof. Bilo je toliko vjetrovito, nije se tako dobro nosila sa vjetrovitim uslovima kao Koko.

Sabalenka i Đoković su zajedno trenirali na Vimbldonu, ali ostaće tajna šta je tačno Đoković posavjetovao Sabalenku koja očigledno prolazi kroz mentalnu krizu.

"Takođe, mislim da kada je trenirala sa Novakom i ostali su na terenu dodatnih pola sata i Novak je razgovarao sa Arinom, neće nam reći tačno šta je rečeno, ali je rekla da je veći dio toga bio mentalni. Mislim da joj Novak rekao da mora da ostane mirnija i da zadrži tu energiju!"

Podržala Zvereva

Nakon obraćanja Aleksandra Zvereva koji je priznao da ima mentalne probleme, Arina je otkrila sama suočila sa sličnim poteškoćama, te da je posjećivala psihologa. Smatra da je ključno prihvatiti probleme i uzdati se u podršku najbližih.

"Viđala sam terapeuta oko pet godina. Prestala sam da radim sa njim negde 2022. godine otprilike. Ludo mi je da čujem tako nešto od Zvereva jer je okružen porodicom, zato mislim da je veoma važno da pričaš otvoreno o onome što te muči. Posebno ako imaš porodicu uz sebe. Možeš svojoj familiji da kažeš šta god osjećaš. Bitno je da budeš otvoren i da pričaš o onome što prolaziš. Ako to budeš zadržavao u sebi, onda će da te uništi, mislim da je to nešto sa čim se trenutno suočava", rekla je Sabalenka.

"Samo mora da se otvori onima koji su mu najbliži. Momenat kad počneš da pričaš o svojim problemima, počinješ da shvataš mnogo stvari i to pomaže da se riješe. Samo treba da bude otvoreniji prema porodici, timu, da svi shvate šta mu prolazi kroz glavu, to je najbitnije. Ja dosta pričam sa mojim timom, zato mi nije potreban terapeut sada. Pričamo o svemu, znam da me neće osuđivati i da me neće kriviti. Prihvatiće i nastavićemo da radimo. To je najbolji savjet koji imam za Sašu", podržala je Beloruskinja Zvereva.