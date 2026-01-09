Sjevernokorejski lider Kim Džong Un poslao je pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, obećavajući nastavak bliske saradnje između dvije zemlje u različitim oblastima i izražavajući bezuslovnu podršku Putinovom režimu.

Izvor: Profimedia/ SHEALAH CRAIGHEAD

Kim Džong Un je poslao pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, saopštila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA), a prenio ruski Tass. Severnokorejski lider je obećao nastavak saradnje između dvije zemlje u različitim oblastima.

"Naša bliska saradnja će se nastaviti u različitim oblastima u skladu sa duhom sveobuhvatnog strateškog partnerstva između DNRK i Ruske Federacije, strateškim interesima dvije zemlje i željama i voljom dva naroda", prenosi KCNA iz pisma.

Kim Džong Un je takođe naglasio neprocjenjivu vrijednost svog odnosa sa ruskim predsjednikom i obećao lojalnu podršku Putinovom režimu.

"Apsolutno ću poštovati i bezuslovno podržavati sve politike koje sprovodite i sve odluke koje donosite i spreman sam da uvijek budem uz vas i vašu Rusiju. Ovaj izbor je nepromjenljiv i ostaće večan", javila je KCNA.