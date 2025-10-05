Poznati srpski MMA borac Marko Bojković se oglasio i izneo detalje drame koja se dešavala usred Beograda.

Nakon vesti o hapšenju poznatog srpskog MMA borca Marka Bojkovića prvo se oglasio njegov trener Ivan Icko Đorđević, a sada se i sam Bojković javio i objasnio zbog čega je morao da bude priveden.

Naglasio je da nije uhapšen, te da je to lažna vest, kao i da je jedno lice pretilo i mahalo nožem pred njim i njegovim prijateljima iz akademije. Potvrdio je da je u tuči korišćen suzavac, kao i da je lice koje je sve to uradilo višestruki prestupnik. Prema navodima medija ceo incident se desio oko pijace "Smederevski đeram".

Šta je rekao Marko Bojković?

"Evo da se oglasim povodom situacije koja se desila pre par dana, a danas je izašla vest da smo uhapšeni moj trener, prijatelj i ja, a to nije istina. Pre nekoliko dana jedan manijak, višestruki povratnik, čovek koji je sklon nasilju, maltretiranju žena, muškaraca i dece je naleteo na naše prijatelje iz akademije, jurio ih nožem i pretio im. Oni su pobegli, na kraju je još jednog na isti način i on je pobegao, ali manijak ga je pratio. Ušao je na akademiju za njim, krenuo da preti devojci koja radi za pultom, uvrede, rekao je da dolazi sa njegovom ekipom i da će sve pobiti. Pričao je na telefon, govorio "Dođite ovde", bukvalno je sve njagore pretnje izgovarao u tom trenutku. Dečko je prišao i pitao koji je njegov problem, on je uzeo suzavac i isprskao ga direktno u oči, tu je klinac odregavao, međutim, on nije stao, izašao je, pa se ponovo vratio. Tu su bila i mala deca koja imaju od četiri do 10 godina koja su bila istraumirana posle incidenta. Kako su svi bili tu, sve je isprskao suzavcem, i tu decu i te žene koja su došla sa njima.

Ja sam bio u šoku. Trenirao sam na drugom kraju sale i vidim odjednom vriske, čujem "nož, suzavac...", kako žena tako i tog muškarca koji viče da će sve da pobije. Vidim malog Lakija koji se drži za oči i govori da ne vidi. Naravno, naša ljudska reakcija je bila pojurimo tog čoveka, da ga sprečimo da povredi još nekoga i pozovemo policiju. Mi smojurili, on je krenuo da beži, ja sam ga prvi stigao i to se vidi na snimku koji nije objavljen. Ja ulazim u prodavnicu satova i govorim samo da stane, hteo sam samo da ga zaustavim da dođe policija. Međutim, on nije želeo i govorio "beži, zaklaću te" i prskao me je suzavcem u oči. I tu uleće moj trener Icko koji pokušava sa daskom da mu izbije suzavac iz ruku, ali on neće da stane i nastavlja da prska. Tu uleće i ostatak ljudi, pokušava da mu otme suzavac, ali čovek jednostavno je psihopata i sve vreme je pretio. Nismo imali druge opcije nego da ga savladamo na način na koji smo mogli. Naravno, prišao sam mu opet, ponovo me je poprskao, bio sam već totalno oslepljen... Bio sam u panici da će da povredi mog trenera ili nekog prijatelja da će da izbode. Radio sam šta sam mogao da bih ga sprečio da tako nešto uradi. Savladali smo ga i izveli napolje, držali smo ga dok nije došla policija, dobrovoljno sami otišli u policijsku stanicu i dali izjave. Rekli smo da želimo da podnesemo krivične prijave protiv tog čoveka, kao i svi roditelji, svi ljudi koj isu bili na akademiji, svi su bili oštećeni tim suzavcem, jer nisu mogli da dišu. Akademija je sat vremena nakon što smo se vratili i dalje bila zagušljiva i nije moglo da se diše. Nadam se da vam je jasno koliko je čovek taj prskao tim suzavcem i koliko je suzavac bio jak. Možete da zamislite kako je bilo nama kojima je direktno u oči to prsko. Ja sam razočaran da taj čovek nije zadržan u pritvoru nego je pušten.

Taj čovek će kad-tad da povredi nekog. Njegove komšije nam kažu... Njegov otac je zvao na njegov telefon kad smo ga mi savladali, ja sam se javio na telefon, on je rekao "Jao, hvala, on je danas izašao i rekao da ide nekoga da ubije, nije popio terapiju, tako da je taj čovek nekoga hteo da ubije danas. To je moglo da bude neko dete, nedužni čovek koji prolazi ulicom, neka devojka... Smatram da smo sprečili veliku tragediju, i da prema nama i te kako na ovaj način ne treba da postupaju", rekao je Marko Bojković.

Šta je rekao Bojkovićev trener?

"Nažalost, posle svega što se desilo prethodnih dana, moram da snimim kratko saopštenje za javnost. Nikada, ne bih mogao da poverujem da ćemo doći u ovu situaciju, što je posledica kompletnog moralnog posrnuća i još mnogo toga o čemu ćemo govoriti u narednom periodu. Malopre je izašla vest da smo Marko Bojković, Luka Savić i ja uhapšeni u nekoj policijskoj akciji zbog toga što smo naneli teške telesne povrede nekom licu i tako dalje.

To je notorna laž i apsolutna neistina. Ono što se zaista dogodilo i o čemu ćemu govoriti od ponedeljka kada budemo podneli seriju krivičnih prijava, kako protiv lica koje je izvršilo najteža krivična dela sa oblicima terorizma, tako i o svemu onome što je usledilo, a što je imalo na ovaj ili na onaj način za cilj da diskredituje kako Marka Bojkovića. tako i mene. Meni deluje i celog brenda "Ahilej".

Višestruki je povratnik u izvršenju teških krivičnih dela, 11 puta je hapšen za prodaju narkotika, nekoliko puta je hapšen za napad na policiju i službena lica, višestruko puta optuživan za krivična dela sa elementima nasilja. Podebeo policijski dosije bogami. Napao je na ulici nožem nekoliko lica, a onda je naleteo na momka koji trenira u "Ahilej borilačkoj akademiji". On je sticajem okolnosti uspeo da mu pobegne, da ga ne ubije. Greška je bila što je mislio da ga ne prati, ali ga je pratio do akademije. U akademiju je uleteo preteći svima da će ih pobiti, prskajući suzavcem, što nas, što decu. Najmlađe dete ima pritom tri godine".

"Sve vreme je pozivajući telefonom zvao neke ljude da nas ubiju. Onda smo krenuli za njim i pedesetak metara dalje smo uspeli da ga stignemo i onda vidite snimak u radnji, gde ga ja udaram štapom u pokušaju da ga onesposobim. U tome smo uspeli, to lice, taj bolesnik, taj terorista je zadobio nekoliko težih telesnih povreda u našem naletu i pokušaju da ga savladamo. Naravno, mi smo pozvali policiju, zadržali smo ga do dolaska policije, otišli smo u policiju i dali izjave u svojstvu građana i oštećenih. Od tog momenta se dešavaju čudne stvari, koje ćemo morati da istražimo, jer počinju da dolaze informacije, poprilično tendenciozno i plasiraju se stvari sa krajnjim namerama, a to je da se nama naškodi.

Mi ćemo od ponedeljka dokumentovati sve što ja govorim krivičnim prijavama, tako i snimcima. Ja ću morati da objasnim ljudima šta se konkretno dogodilo. Moraću da pokažem lice ovog čoveka. Napominjem da smo se čuli sa njegovim ocem koji je rekao da je izašao iz kuće sa ciljem da nekog ubije.Našim postupkom smo sprečili jedan ozbiljan masakr, kako kod nas u vreme kad treniraju deca. Ja ne znam, da li je ovo društvo spremno za još jednu takvu veliku tragediju, još jedan "Ribnikar", a to je zaista moglo da se dogodi, jer je ovaj čovek bio spreman na sve.

Ja ću pokazati sliku tog lica, jer sam razočaran nadležnih organa jer je na slobodi, a kako se odvijaju stvari, verovatno se priprema neko naše optuženje. Kada od ponedeljka budete snimke i šta se sve dogodilo. Ja govorim istinu i samo istinu. Mi smo sprečili ozbiljno krvoproliće, zbog čega bi u najmanju ruku trebalo dobiju naklonost svih onih koji su bili tu, svih komšija i celog kraja, jer znaju o čemu se radi i šta se dogodilo. Problem je u tome što se javnosti serviraju stvari sa ciljem da se nama naškodi. Ja verujem u nadležne organe i Tužilaštvo i verujem da će nakon naših krivičnih prijava i naše reakcije i ozbiljnog uzbunjivanja javnosti sa ciljem da se ovo lice ne pojavi na vratima vaših domova, da ne uleti u neku školu i da pobije decu.

Verujem da će nadležni organi reagovati i da će sve dobiti novu konotaciju. Do tada ostanite sa nama, u narednom vremenskom periodu, ja sa našim advokatskim timom pripremam krivične prijave i saopštenje za javnost i sve što će izaći u narednom vremenskom periodu. Ostanite sa nama i od ponedeljka sa svim mogućim detaljima, videćete šta se dogodilo, a sada moram da objavim fotografiju tog lica jer se slobodno kreće ulicama Beograda", naveo je Ivan Đorđević.