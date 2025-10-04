Ivan Đorđević, trener Marka Bojkovića, oglasio se nakon vijesti da je uhapšen. Tom prilikom svima je objasnio u kakvom incidentu je učestvovao.

Izvor: YouTube/24sata

Ivan Đorđević Icko, trener popularnog MMA borca Marka Bojkovića, oglasio se nakon što su u javnost dospjele informacije da su uhapšeni. Prve vijesti koje su se pojavile glasile su da su Marko Bojković, Ivan Đorđević i Luka Savić nanijeli teške tjelesne povrede Nenadu D. u prodavnici satova kod Đeram pijace u Beogradu. Trener je sve demantovao i iznio u javnost šta se dogodilo.

"Nažalost, posle svega što se desilo prethodnih dana, moram da snimim kratko saopštenje za javnost. Nikada, ne bih mogao da povjerujem da ćemo doći u ovu situaciju, što je posledica kompletnog moralnog posrnuća i još mnogo toga o čemu ćemo govoriti u narednom periodu. Maloprije je izašla vijest da smo Marko Bojković, Luka Savić i ja uhapšeni u nekoj policijskoj akciji zbog toga što smo nanijeli teške tjelesne povrede nekom licu i tako dalje"

"To je notorna laž i apsolutna neistina. Ono što se zaista dogodilo i o čemu ćemu govoriti od ponedeljka kada budemo podnijeli seriju krivičnih prijava, kako protiv lica koje je izvršilo najteža krivična djela sa oblicima terorizma, tako i o svemu onome što je uslijedilo, a što je imalo na ovaj ili na onaj način za cilj da diskredituje kako Marka Bojkovića. tako i mene. Meni djeluje i cijelog brenda "Ahilej".

On je rekao da je jedna osoba čije ime nije htio da krije napala nožem nekoliko lica.

"Višestruki je povratnik u izvršenju teških krivičnih dela, 11 puta je hapšen za prodaju narkotika, nekoliko puta je hapšen za napad na policiju i službena lica, višestruko puta optuživan za krivična djela sa elementima nasilja. Podebeo policijski dosije bogami. Napao je na ulici nožem nekoliko lica, a onda je naletio na momka koji trenira u "Ahilej borilačkoj akademiji". On je sticajem okolnosti uspio da mu pobegne, da ga ne ubije. Greška je bila što je mislio da ga ne prati, ali ga je pratio do akademije. U akademiju je uletio preteći svima da će ih pobiti, prskajući suzavcem, što nas, što djecu. Najmlađe dijete ima pritom tri godine".

"Sve vreme je pozivajući telefonom zvao neke ljude da nas ubiju. Onda smo krenuli za njim i pedesetak metara dalje smo uspjeli da ga stignemo i onda vidite snimak u radnji, gdje ga ja udaram štapom u pokušaju da ga onesposobim. U tome smo uspjeli, to lice, taj bolesnik, taj terorista je zadobio nekoliko težih tjelesnih povreda u našem naletu i pokušaju da ga savladamo. Naravno, mi smo pozvali policiju, zadržali smo ga do dolaska policije, otišli smo u policiju i dali izjave u svojstvu građana i oštećenih. Od tog momenta se dešavaju čudne stvari, koje ćemo morati da istražimo, jer počinju da dolaze informacije, poprilično tendenciozno i plasiraju se stvari sa krajnjim namjerama, a to je da se nama naškodi.

Mi ćemo od ponedeljka dokumentovati sve što ja govorim krivičnim prijavama, tako i snimcima. Ja ću morati da objasnim ljudima šta se konkretno dogodilo. Moraću da pokažem lice ovog čovjeka. Napominjem da smo se čuli sa njegovim ocem koji je rekao da je izašao iz kuće sa ciljem da nekog ubije.Našim postupkom smo spriječili jedan ozbiljan masakr, kako kod nas u vrijeme kad treniraju djeca. Ja ne znam, da li je ovo društvo spremno za još jednu takvu veliku tragediju, još jedan "Ribnikar", a to je zaista moglo da se dogodi, jer je ovaj čovjek bio spreman na sve.

"Ja ću pokazati sliku tog lica, jer sam razočaran nadležnih organa jer je na slobodi, a kako se odvijaju stvari, vjerovatno se priprema neko naše optuženje. Kada od ponedeljka budete snimke i šta se sve dogodilo. Ja govorim istinu i samo istinu. Mi smo sprečili ozbiljno krvoproliće, zbog čega bi u najmanju ruku trebalo dobiju naklonost svih onih koji su bili tu, svih komšija i cijelog kraja, jer znaju o čemu se radi i šta se dogodilo. Problem je u tome što se javnosti serviraju stvari sa ciljem da se nama naškodi. Ja vjerujem u nadležne organe i Tužilaštvo i vjerujem da će nakon naših krivičnih prijava i naše reakcije i ozbiljnog uzbunjivanja javnosti sa ciljem da se ovo lice ne pojavi na vratima vaših domova, da ne uleti u neku školu i da pobije djecu".

Vjerujem da će nadležni organi reagovati i da će sve dobiti novu konotaciju. Do tada ostanite sa nama, u narednom vremenskom periodu, ja sa našim advokatskim timom pripremam krivične prijave i saopštenje za javnost i sve što će izaći u narednom vremenskom periodu. Ostanite sa nama i od ponedeljka sa svim mogućim detaljima, vidjećete šta se dogodilo, a sada moram da objavim fotografiju tog lica jer se slobodno kreće ulicama Beograda", naveo je.

Šta je Đorđević još dodao?

U opisu demantija koji je postavio na društvenim mrežama, dodao je još: "Nisam vjerovao da ce se ovako nesto dogoditi, da cemo ovako nesto dozivjeti, ali zivot ima cudne nacine… budite uvjereni da smo spriječili ozbiljan masakr na nasim ulicama, da smo čtiteći zivote zena, djece i svih koji su se nasli u blizini te lokacije".