Novak Đoković je na meču protiv Marina Čilića napravio ukupno tri greške iz forhenda, čak 53 puta je uspješno izveo taj udarac iz 56 pokušaja..

Izvor: MN Press

Novak Đoković pobijedio je Marina Čilića, prošao dalje i to je učinio na zaista impresivan način. Na meču koji je trajao skoro dva sata (7:6, 6:4), srpski igrač napravio je samo tri greške iz forhenda. Zvuči kao podatak sa video igrice, ali je uspio to da izvede u meču.

Đoković je imao 56 udaraca iz forhenda od toga je pogodio 53. Sa takvom statistikom teško da bi i bolji teniseri od hrvatskog asa imali šansu da dobiju. To je 95 odsto uspješnosti iz forhenda. Da se nije mučio sa riternom, koji mu je jedan od zaštitnih znakova, rezultat bi vjerovatno bio i ubjedljiviji.

Srbin je odigrao prvi meč još od US opena i vidjelo da je malo "zarđao". Prvenstveno po prvom servisu (68 odsto ubačenog prvog servisa) i po tome što je uzeo samo 21 odsto poena iz riterna na prvi servis rivala (7/34).

Sledeći rival mu je Nemac Janik Hanfman. Biće to njihov drugi međusobni duel, prvi je pripao Novaku u Ženevi prošle godine (6:3, 6:3).