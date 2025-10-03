Novak Đoković nervirao se zbog vlažnih dlanova u Šangaju i zbog toga je tražio da mu donesu piljevinu, a ne puder kako danas najčešće viđamo u tenisu.
Srpski teniser Novak Đoković igra protiv Marina Čilića u drugom kolu mastersa u Šangaju i s obzirom na to da nije igrao još od poraza u polufinalu US Opena od Karlosa Alkaraza - jasno je da mu je potrebno malo vremena da uđe u formu. Međutim, nije to jedina stvar koja ga trenutno nervira u Šangaju.
Trenutno su u Šangaju vrlo visoke temperature, čak i u večernjim časovima kada se ovaj meč igra po lokalnom vremenu, dok je uz to i velika vlažnost vazduha što iritira Novaka Đokovića od prvog odigranog poena, na terenu gdje nije dočekan kao nekad.
Vidjeli smo kako briše ruke o šorts i majicu, da koristi specijalnu rukavicu za hlađenje koja je podigla mnogo prašine u javnosti pošto "duvanje" u šake nije pomoglo, ali ni to nije bilo rešenje... Zato se Đoković tokom pauze posle šestog gema obratio sudiji Džejmsu Kjotamongu i tražio da mu donese - piljevinu.
Prvobitno ga nisu dobro razumjeli i dječak koji skuplja loptice mu je donio puder, a kada je Đoković još jednom objasnio da mu treba piljevina, ipak je dobio i odmah počeo da je koristi. Stavio je na dlanove i džepove i čini se da mu je to pomoglo.
Inače, teniseri već decenijama koriste piljevinu, posebno kada igraju na šljaci i betonu, ali je u poslednjih nekoliko godina došlo više do upotrebe pudera ili sličnih magnezijumskih praškova. "Hit" je bila tokom sedamdesetih i osamdesetih godina kada su kraj terena čak stajale i kante sa piljevinom koje pomažu u upijanju znoja i sprečavanju klizanje reketa.
Recimo da je po "piljevini" bio poznat Mats Vilander, jedan od danas najvećih kritičara Novaka Đokovića, koji će sigurno biti zadovoljan kada vidi da koristi njegove trikove i u 2025.