Preminuo je "teniski otac" Novaka Đokovića, a zbog sahrane Nikole Pilića najbolji ikad otputovao je u Hrvatsku.

Legendarni teniski stručnjak Nikola Pilić sahranjen je u subotu u Opatiji, a zbog toga je Hrvatsku posjetio i najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković. Srpski sportista je godinama pričao o Piliću kao o svom "teniskom ocu", pa ne čudi što je u Opatiji održao emotivan govor u čast čovjeka čiju je akademiju pohađao kao dječak.

Sarađivali su njih dvojica i kasnije - Nikola Pilić je pomagao srpskom Dejvis kup timu da osvoji "Salataru", a zatim je i ošišan na ćelavo, kao što je to uradio ostatak tima. Zbog svega što su prošli zajedno, Đoković se dirljivim riječima oprostio od "Nikija".

"Mi smo, u suštini, njegovi učenici i nastavljači njegovog nasleđa. Kao što smo i prije govorili, njegov duh će živeti zauvjek. Dokle god mi budemo tu, bićemo posvećeni slavljenju svega što je učinio za tenis - bilo to hrvatski, srpski, evropski ili svjetski. Hvala ti, Niko, i uzdravlje...", rekao je Đoković, nakon čega su svi prosuli po čašu vina.

Nikola Pilić je preminuo u Opatiji, gradu u kojem je živeo i gdje je zajedno sa suprugom Milicom Mijom Adamović vodio svoju poznatu tenisku akademiju. Na poslednjem oproštaju prisustvovali su mnogi istaknuti igrači, uključujući Novaka Đokovića, Marija Ančića i Ivana Ljubičića, dok je venac poslao i Slobodan "Boba" Živojinović.