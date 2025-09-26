On je u intervjuu agenciji MINA naglasio da rezultat, pogotovo u mlađim selekcijama, nije najbitniji u tom procesu.

Nije lako napraviti igrača koji je konkurentan u Evropi, ili superioran u svojoj generaciji, to je dug proces čiji je glavni cilj da jednog dana postane dobar senior i reprezentativac, kazao je predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda, piše CdM.

On je u intervjuu agenciji MINA naglasio da rezultat, pogotovo u mlađim selekcijama, nije najbitniji u tom procesu.

“Cilj je da dobijemo igrača ili igračicu koji je superioran u svojoj generaciji, da bi ga sjutra imali za A selekciju. To je suština. I nikad nijesmo rekli morate pobijediti. Ne, morate dati maksimum i imati odnos kakav treba prema dresu i grbu koji nose na grudima. A kad imate pravi odnos, onda se dešavaju stvari kao ljestos na šampionatima u Podgorici”, rekao je Kapisoda.

Govoreći o rezultatima mlađih ženskih selekcija na šampionatima u Podgorici, on je istakao da je crnogorski rukomet fenomen.

“Sport je egzaktan i sve se zasniva na rezultatu, a znamo da je on samo posljedica radnji koje se obave prije toga. Smatram te vrhunske rezultate na seniorskom nivou podvizima, pravim sportskim podvizima”, rekao je Kapisoda.

Prema njegovim rijelima, svi uspjesi dobijaju na značaju kada se uzmu u obzir infrastruktura i mala baza, po nekoliko desetina puta manja u odnosu na druge države.

On je kazao da, kada se saberu rezultati U 17 i U19 selekcije, Crna Gora ima drugi najbolji rezultat u Evropi ove godine.

“Sa oba šampionata imamo najkoristnije igračice i to potpuno zasluženo. Nataliju Lekić u generaciji U19 i Martinu Knežević (U17) koja je fantastično odigrala šampionat. U jednom sportu koji je globalan, na najvećoj mogućoj sceni, mi imamo najbolje gračice. Po meni ne može bolje”, rekao je Kapisoda.

On je naglasio da su se obje selekcije automatski plasirale na svjetska prvenstva.

“Mi smo čak i aplicirali za organizaciju, ali nijesam siguran da li možemo da ispoštojemo te standarde. Prije svega, to su formati takmičenja od 32 ekipe, ne 24. Nije lako to sve organizovati, to mnogo košta”, rekao je Kapisoda.

On smatra da su, uprkos sjajnim rezultatima, obje selekcije mogle i do boljeg rezultata.

“Selekcija do 19 godina bila je hendikepirana odsustvom povrijeđenih Nine Ramusović i Ksenije Kuzman. Siguran sam da su i one bile u tom rosteru dale bi svoj doprinos, da pariramo Njemačkoj. Kadetkinje je finala koštao težak meč protiv Francuske u četvrtfinalu i 80 minuta igre. Da je bilo dan odmora siguran sam da bi u polufinalu bile još bolje”, rekao je Kapisoda.

On je istakao da su oba rezultata najveći uspjeh u tim kategorijama.

Prema njegovim riječima, ljetošnji uspjesi potvrdili su opravdanost igranja pionirske lige.

“Sva ta djeca dolaze iz tih liga. Znači nijesu one sa Marsa pale u reprezentaciju, nego su prošle filter tih pionirskih liga. Tu prije svega dugujemo zahvalnost i klubovima.

Govoreći o muškim mlađim selekcijama, on je istakao da iste uslove imaju i oni, ali da trenutno izostaju rezultati.

“Potencijala ima, oni potiču iz istih tih liga, koje su na isti način organizovane. Radi se po istom sistemu, ali uspjeha za sada nema. Treba tražiti možda objašnjenje u radu klubovima u tim generacijama. Naš cilj je da kadeti igraju B prvenstvo i pokušaju da uđu u A diviziju. Uvijek potenciram da sve naše selekcije takmiče se sa najboljima u svojim generacijama. I onda vjerovatno nešto će isplivati”, rekao je Kapisoda.

On je naglasio da je ta generacija kadeta samo prošle godine imala 24 -25 međunarodnih utakmica.

Kapisoda je, govoreći o organizaciji šampionata u Podgorici, pohvalio saradnju sa Ministarstvom sporta i mladih, navodeći da je ona izostala sa Glavnim gradom.

“Pregovarali smo, tražili smo da dvorana Morača, jedna od šest koje smo koristili, bude besplatna za nas, za to takmičenje. Nijesmo uspjeli do sada, međutim u komunikaciji koja je vrlo korektna sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem radi se na tome da se napravi taj napor da nam se na neki način pokriju troškovi te dvorane”, rekao je Kapisoda.

On je istakao da je crnogorski rukomet, osim na terenu, ljetos ostvario veliki uspjeh i u organizcionom dijelu.

Kapisoda je pohvalio gest premijera Milojka Spajića i prijem za mlađe selekcije vaterpolista i rukometašica, navodeći da je sličan poziv predsjednika Jakova Milatovića izostao.

“Bili smo iznenađeni izostankom poziva predsjednika Milatovića za prijem koji je organizovao u rezidenciji na Cetinju, ali samo za vaterpoliste. Zašto nijesmo dobili to je možda, više pitanje za PR službu ili za kabinet predsjednika. Da ne griješimo dušu, možda planiraju stvarno naknadno da pozovu djevojke posebno”, rekao je Kapisoda.

On posebno istakao dobru saradnju sa evropskom kućom rukometa, koja se ogleda kroz organizacijhu velikih takmičenja, već i pozicioniranjem crnogorskih kadrova među sudijama i delegatima.

“Ono što me nervira je što ne možemo da pariramo sa infrastrukturom, iako to sve lijepo izgleda. Dakle, mi smo jedina država u regionu koja nema modernu multifunkcionalnu arenu. Smatram prioritetom, bar za naš sport, izgradnju u glavnom gradu moderne multifunkcionalne arena, koja može da posluži za svašta. Smatram da kao sport to zaslužujemo”, rekao je Kapisoda.

On je naglasio da je rezultatski ova godina najuspješnija do sada.

“Sa novim selektorom Didije Dinarom muška reprezentacija je imala najbolje kvalifikacije ikada. Ženska reprezentacija se prošetala protiv Portugala kroz baraž i imali smo dvije mlađe selekcije sa vrhunskim rezultatima. Dakle, to što je do nas, mi smo obavili”, rekao je Kapisoda.

On je, podsjećajući na igračku karijeru, kazao da je zadovoljan i ponosan na nju, navodeći da ostaje žal što u karijeri nema olimpijsku medalju.

“Te 2000. godine u Sidljeju imali smo kvalitet za medalju, obzirom na to da smo tri godine zaredom igrali polufinala. Negdje mi je to ostao žal, reprezentacija se domogla polufinala, imala je dvije utakmice za medalju, ali nijesmo uspjeli. Izgubili smo tada Rusije koja je osvojila zlato i za bronzu od Španije, one najbolje njihove generacije”, rekao je Kapisoda.

On je kazao da je posebno ponosan na crnogorske navijače i navijačke grupe.

“Ono što nas spaja je ta naša zajednička ljubav prema Crnoj Gori i tu se ta priča završava. To je osnovni motiv. Naši uspjesi i navijači, to je jedna neraskidiva ljubav. Oni su podjednako bitni kao najbolji igrači u reprezentaciji. To je jedna cijelina. Ne može ekipa bez njih, a ni oni bez ekipe”, rekao je Kapisoda, preosi CdM.