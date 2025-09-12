Obje ekipe poražene su na startu nove sezone najkvalitetnijeg klupskog rukometnog takmičenja u Evropi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rukometašice OTP Group Budućnosti takmičenje u Ligi šampiona nastaviće u nedjelju gostovanjem norveškom Storhamaru, prenose Vijesti.

Budućnost je pred svojim navijačima izgubila od mađarskog Debrecina 25:24, dok je Storhamar poražen na gostovanju rumunskoj Glorija Bistrici 29:26.

Trener Bojana Popović kazala je da Budućnost u mnogo segmenata može bolje od onoga što je prikazala protiv Debrecina.

Govoreći o nedjeljnom rivalu, istakla je da je prvak Norveške ozbiljan tim, koji je ove godine dosta promijenio sastav, ali da je zadražo najvažnije dvije-tri igračice.

"Očekuje nas ponovo jedan težak meč i teško putovanje, ali sa iskustvom iz prvog meča možemo da idemo korak dalje i da kao tim rastemo. Nadam se da će igračice lakše i bez nekog naboja pristupiti utakmici”, rekla je Popović.

Prema njenim riječima, Storhamar je jedan od direktnih suparnika podgoričkim rukometašicama za prvih šest mjesta grupe A i plasman u nokaut fazu Lige šampiona.

“Storhamar, Borusija, Debrecin, Bistrita nijesu u glavnoj grupi ekipa koje pretenduju da idu na fajnl-for, ali su to ekipe koje igraju jake lige, već puno utakmica imaju iza sebe i možemo da ih svrstamo u naše konkurente za to čemu mi težimo. Zato je utakmica u Norveškoj veliki izazov za nas i provjera da i dalje vidimo gdje smo i šta smo", rekla je Popović.

Duel u OBOS areni u Hamaru počeće u 16 sati, pišu Vijesti.