Frensis Tijafo smatra da Novak Đoković nema nikakve šanse protiv Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i ne zna ko je treći ko može da im priprijeti...

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Karlos Alkaraz i Janik Siner su budućnost svjetskog tenisa. Uostalom, osvojili su poslednjih osam grend slemova i jasno je da će se njihov rivalitet nastaviti. Ko može da bude treći igrač koji će da ih ugrozi? Kao što je to Novak Đoković uradio sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom? Na to pitanje pokušao je da odgovori Frensis Tijafo.

"Ima tu nekoliko momaka koji mogu da im se pridruže. Ne kažem da mogu da ih pobijede, ali mora da ima tu drugih igrača i to me motiviše. Ko je taj treći čovjek, ko je taj četvrti čovjek?", rekao je Tijafo.

Odmah je otpisao najboljeg tenisera svih vremena. Ne veruje da Nole može da se suprotstavi njima dvojici.

"Novak se ne računa. Ima 40 godina. Volim ga, ali se ne računa. Ima 40. Jeste najbolji ikada, najbolji je svih vremena, ali nije sa ovim momcima", zaključio je Tijafo.

Šta sad čeka Đokovića?

Novak je već neko vrijeme u Atini i tamo trenira. Iznenadio je mnoge odlukom da promeni plan i da učestvuje na turniru u Šangaju (od 1. do 12. oktobra). Tamo će sigurno igrati, kao i na turniru u Atini koji se održava u novembru (od 2. do 8. novembra).

Ono što se još uvjek ne zna jeste da li će da igra i na Završnom Mastersu u Torinu (od 9. do 16. novembra). Pod uslovom da se kvalifikuje prvo za mjesto među osam najboljih u sezoni. Ne treba zaboraviti i da je prošle godine uspio da se kvalifikuje, ali da se povukao i nije igrao u Torinu.