Novak Đoković se oprostio od svog teniskog oca Nikole Pilića.

Izvor: MN Press

Od Nikole Pilića se sada oprostio i Novak Đoković. Nakon brojnih omaža i oproštaja od igračke i trenerske teniske veličine, njegov najveći biser se oglasio. Upravo je Nikola Pilić "teniski otac" Novaka Đokovića i jako je teško i emotivno primio vijest o njegovoj smrti najveći teniser ikada.

Posebno se zahvalio Piliću na tome što ga je primio u svoj dom i svoju akademiju kada je NATO bombardovao našu državu i kada su nam svi okrenuli leđa. Osim teksta oproštaja postavio je nekoliko slika sa Nikolom Pilićem. Jedna je skorija, jedna iz perioda kada su zajedno uzeli Dejvis kup za Srbiju, a poslednje slike su najranije.Iz perioda kada su radili zajedno kada je Novak bio dječak.

Kako se Novak oprostio od Pilića?

"Dragi Šjor Niko,

Primio sam tužnu vijest danas dok sam bio na terenu, završavajući svoj trening. Osjećaj praznine i tuge me je obuzeo. Nadam se da si osjetio koliko si mi značio u karijeri i životu. Tvoj uticaj na moj razvoj kao čovjeka i tenisera ostaje neizbrisiv. Osjećam vječnu zahvalnost tebi i tvojoj divnoj ženi Miji što ste me prihvatili kao vašeg rođenog sina kada sam imao 12 godina.

Moji roditelji i braća su tebe uvjek osećali kao člana porodice. Kada su nam gotovo svi okrenuli leđa i dok je naša zemlja razarana u bombardovanju, Mija i ti ste nam pružili ruku podrške i uradili sve što u vašoj moći da bi moja braća i ja mogli da nastavimo da živimo svoj san i da se bavimo sportom koji volimo.

Hvala ti za sve trenutke koje sam danas iznova u glavi doživljavao i koji će ostati urezani u mojem pamćenju dok sam živ. Pored tuge i pomešanih emocija koje osjećam, tvoj lik i sjećanja na zajedničke trenutke mi unosi radost i zahvalnost u srce.

Tvoj legat će dugo trajati i generacije će se sa velikim divljenjem osvrtati na tvoj lik i djela. Sva tvoja dostignuća kao igrač, trener i selektor su ispisana zlatnim slovima u knjigama sportske istorije Balkana i svjetskog tenisa. Za mene,ipak, ono najvažnije je da te sa ponosom mogu zvati “Šjor Niko, moj teniski Otac”. Počivaj u miru", napisao je Novak Đoković.