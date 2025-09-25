Kako je saopšteno iz Odbojkaškog savezaa Crne Gore Budva i Budućnost volley će meč za prvi trofej odigrati u predstojećem periodu.

Izvor: MONDO

Meč Superkupa Crne Gore u konkurenciji odbojkaša koji je bio zakazan za sinoć na kraju nije odigran. Razlog je bila velika kipa i prokišnjavanje u SRC “Topolica” u Baru.

Kako je saopšteno iz Odbojkaškog savezaa Crne Gore Budva i Budućnost volley će meč za prvi trofej odigrati u predstojećem periodu, prenosi CdM.

“Termin i mjesto odigravanja utakmice biće naknadno određeni”, dodaju iz Saveza.

Nešto ranije kod odbojkašica do trofeja je stigla Luka Bara koja je sa 3:1 savladala Herceg Novi.