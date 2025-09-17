Tužilac u ODT-u u Baru kvalifikovao je krivično djelo i naložio podnošenje krivične prijave.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Barska policija je, u koordinaciji i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, podnijela krivičnu prijavu protiv Baranina D.P. (22), zbog sumnje da je sugrađaninu polomio jagodičnu kost i vilicu.

"Policijski službenici su podnijeli krivičnu prijavu protiv D.P. (22) zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu osamnaestogodišnjeg sugrađanina, na način što ga je, 27. avgusta oko 1 sat iza ponoći, u jednoj ulici u Baru, fizički napao nakon kraćeg nakon verbalnog sukoba, zadajući mu više udaraca stisnutim pesnicama u predjelu glave i tijela, usljeg čega je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu – frakturu jagodične kosti i vilice, koja je konstatovana ljekarskim izvještajem", saopštila je Uprava policije.

