Kako stoji u dopisu, koji je podgorički klub dostavio Baranima, bilo kakva distribucija ulaznica koja bi se eventualno vršila pod imenom FK Budućnost, nije odobrena od strane kluba.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbalski klub Budućnost saopštio je da na utakmici 7. kola 1. CFL sa Mornarom u srijedu u Baru, neće imati svoje navijače, odnosno organizovanu grupu.

“Ovim putem Vas obavještavamo da FK Budućnost Podgorica nema organizovane navijačke grupe koje bi u naše ime ili za naš račun prisustvovale predstojećoj utakmici između naših klubova (po rasporedu 17.09.2025).

Takođe, naglašavamo da u ime i za račun FK Budućnost nije ovlašćeno nijedno fizičko ni pravno lice da zahtijeva ili distribuira ulaznice za ovu utakmicu. Bilo kakva distribucija ulaznica koja bi se eventualno vršila pod imenom FK Budućnost, nije odobrena od strane kluba.

Ova mjera preduzeta je iz preventivnih razloga, jer smo u saznanju da bi moglo doći do situacija koje bi ugrozile regularnost utakmice ili dovele do njenog prekida.

Zahvaljujemo vam na razumijevanju i očekujemo da ćemo zajedničkim odgovornim djelovanjem doprinijeti bezbjednom i sportskom ambijentu tokom utakmice”, navodi se u dopisu koji je potpisao izvršni direktor kluba, Predrag Kažić.

Ova odluka dolazi u delikatnom trenutku za klub. Budućnost tone na svim nivoima, šef stručnog štaba Ivan Delić je juče podnio ostavku, a već večeras bi trebao da ga naslijedi Dejan Vukićević.

Navijači su nezadovoljstvo iskazali na utakmici prošlog kola domaćeg šampionata protiv Jedinstva, u subotu, kada su skandirali “Uprava napolje”. Došlo je u jednom momentu do gužve na zapadnoj tribini, ispod mjesta rezervisanih za upravu kluba, što možete vidjeti na slici našeg fotografa gore.