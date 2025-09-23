Goran Ivanišević ostavio je emotivnu poruku posle smrti Nikole Pilića. Objasnio je koliko mu je značio i da ne bi postao to što je ste bez njega.

Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Tužna vijest pogodila je teniski svijet, preminuo je legendarni Nikola Pilić. Teniski otac Novaka Đokovića je otišao u vječnost u 87. godini. Od njega se opraštaju mnogi, među njima je i čuveni Goran Ivanišević koji je biranim riječima pričao o čovjeku koji mu je mnogo pomogao u karijeri.

"Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga zajedno ,smijali se i plakali zajedno. Malo i svađali, ali znam da bez vas nikada ne bih napravio stvari koje sam napravio. Počivajte u miru", napisao je Ivanišević na Instagramu.

Bio je Pilić selektor reprezentacije Srbije 2005. godine kada je osvojen Dejvis kup, a tada je u timu bio i Ivanišević. U Bratislavi je pala Slovačka. Njih dvojica znaju se dosta dugo, pošto je Goran trenirao u Pilićevoj akademiji, upravo tamo je Ivanišević prvi put upoznao i Đokovića. Zna Goran dobro da bi teško došao do mnogih uspjeha u karijeri da nije bilo čovjeka koji je pomogao mnogima. Ne samo teniserima.