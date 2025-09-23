Tužne vijesti stižu iz Rijeke gdje je preminuo Nikola Pilić.

Slavni teniser i trener Nikola Niki Pilić preminuo je u 87. godini u Rijeci, javlja HRT. U pitanju je jedan od najboljih trenera svih vremena koji je između ostalog bio i "teniski otac" Novaka Đokovića, pošto je najbolji teniser svih vremena igrao baš kod njega na teniskoj akademiji i tu pokupio veliko znanje.

Ne treba zaboraviti i da je Nikola Pilić promijenio svjetski tenis, udarivši temelje ATP-a pošto je pokrenuo promjene koje su dovele do profesionalizacije ovog sporta, dok je ostavio i dubok trag kao selektor u Dejvis kupu.

Uspio je čak tri puta da podigne trofej Dejvis kupa i to sa Hrvatskom, Zapadnom Njemačkom i Srbijom 2010. godine kada je bio savjetnik u stručnom štabu. Što se tiče njegovbih igračkih dana, osvojio je devet medalja u singlu i šest u dublu, uključujući grend slem pehar 1970. godine na US Openu. Najbolji plasman na ATP listi mu je šesto mjesto.

Nikola Pilić je obožavao Novaka Đokovića

Nažalost, Pilić je već duže vrijeme bio bolestan i preminuo je u Rijeci, a posljednji put sa Novakom Đokovićem vidjeli smo ga 2022. godine u Beogradu, na Serbia openu.

"Šjor Niki je moj teniski otac, to sam često spominjao. Zadvoljstvo mi je što sam ga vidio poslije nekoliko godina. Došao je sa suprugom. On se ne mijenja, ne stari već 20 godina unazad. Ima 83 godine, kaže da igra tri sata dnevno. On je riznica znanja, iskustva kada je tenis u pitanju", rekao je Đoković tada i dodao:

"Prihvatili su me kao svog sina u akademiji u Minenu kada sam imao 12 godina. Moja porodica ih gleda kao svoje najbliže, kada god ih vidim probude mi se ta sjećanja. To su bile ključne godine u mom razvoju, između 12. i 16. godine. Mnogo sam naučio od njega".

Poslije finala, koje je Đoković izgubio od Rubljova, Pilić mu se direktno obratio: "Ne znam šta da kažem... Izuzetna mi je čast što sam ovdje. Jedna mala korekcija za ranije rečeno, Novak nije jedan od najvećih svih vremena, on je najveći svih vremena. U konkurenciji Federera, Nadala, Mareja, kad 366 sedmica budeš 'Broj 1', to je više od sedam godina... Po mom skromnom ubjeđenju, trebaće 1.000 godina da se taj rekord obori!", rekao je Pilić.