Liga šampiona i ove sezone će se igrati u Kotoru, Vaterpolisti Primorca do elite su stigli impresivno sa sve tri pobjede u kvalifkacijama.

Izvor: MN Press

Pred Kotoranima su padali Steaua, Pej d’Eks i evropski viceprvak Novi Beogradm usred glavnog grada Srbije.

“Pružili smo tri veoma dobre partije zaključno sa ovom utakmicom. Izuzetno težak bazen za pobijediti i jako mali broj ekipa u Evropi može da kaže da je ovdje pobijedilo i zbog toga je rezultat još veći”, poručio je legendarni Draško Brguljan.

Glavni cilj za ovu godinu je ostvaren.

“Tako je. Dosta dobra se radilo, igramo dobro, nastavićemo ovim tempom. Ponavljam, jako dobar rezultat, možemo da budemo zadovoljni“, dodao je Brguljan, kako prenosi CdM.